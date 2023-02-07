07 февраля 2023

Пермский завод-банкрот задолжал государству десятки миллионов рублей

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От предприятия-банкрота требуют вернуть выданную в 2018 году субсидию Фото:

В Пермском крае межрайонная инспекция ФНС №21 взыскивает более 50 миллионов рублей, выданных в качестве субсидии разорившемуся предприятию. Речь об АО «Новые фитинговые технологии» (АО «НФТ»), которое было признано банкротом по решению краевого Арбитражного суда. Информация о наличии задолженности перед ФНС опубликована на сайте Федресурса.

«Задолженность в связи с неисполнением обязательств по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства. Основной долг — 51 550 773 рубля», — сообщается в извещении на сайте Федресурса.

Также уточняется, что субсидия была выдана из федерального бюджета 22 августа 2018 года по соглашению, заключенному между должником и Минпромторгом РФ. По договору, АО «НФТ» должно было отчитаться о потраченных средствах перед государством, предоставив все необходимые документы. Но свои обязательства должник не исполнил.

АО «Новые фитинговые технологии» из города Чайковский занималось производством продукции для нефтегазового и энергетического секторов экономики. В 2019 году ФНС приостановила все операции по счетам предприятия, в 2020 году его признали банкротом, а имущество выставили на торги. Долги завода взыскиваются через суд конкурсным управляющим.

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В Пермском крае межрайонная инспекция ФНС №21 взыскивает более 50 миллионов рублей, выданных в качестве субсидии разорившемуся предприятию. Речь об АО «Новые фитинговые технологии» (АО «НФТ»), которое было признано банкротом по решению краевого Арбитражного суда. Информация о наличии задолженности перед ФНС опубликована на сайте Федресурса. «Задолженность в связи с неисполнением обязательств по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства. Основной долг — 51 550 773 рубля», — сообщается в извещении на сайте Федресурса. Также уточняется, что субсидия была выдана из федерального бюджета 22 августа 2018 года по соглашению, заключенному между должником и Минпромторгом РФ. По договору, АО «НФТ» должно было отчитаться о потраченных средствах перед государством, предоставив все необходимые документы. Но свои обязательства должник не исполнил. АО «Новые фитинговые технологии» из города Чайковский занималось производством продукции для нефтегазового и энергетического секторов экономики. В 2019 году ФНС приостановила все операции по счетам предприятия, в 2020 году его признали банкротом, а имущество выставили на торги. Долги завода взыскиваются через суд конкурсным управляющим.
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