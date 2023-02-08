Военный дипломат Бартош предрек уничтожение Евросоюза из-за борьбы с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, евросоюз, флаг, ес, союз, stock, Европейский
Евросоюз является главным конкурентом для США, заявил Александр Бартош Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Борьба между Евросоюзом и США может привести к развалу ЕС. Об этом заявил директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Столкновение США и Евросоюза уже идет, завершиться оно может развалом Евросоюза и потерей им субъектности», — сказал Александр Бартош. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такой исход возможен в результате «продуманных действий Вашингтона по устранению ЕС как главного конкурента». После этого США будут сосредоточены на противостоянии с Китаем, который считается главным военным и экономическим конкурентом для Белого дома, предположил дипломат.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, США и Евросоюз преследуют разные интересы, касаемо конфликта на Украине. Спецоперация истощает ЕС, в то время как Вашингтон получает выгоду от ее продолжения. Политик уверен, что столкновение этих двух сторон неизбежно, сообщает MK.RU.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борьба между Евросоюзом и США может привести к развалу ЕС. Об этом заявил директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Столкновение США и Евросоюза уже идет, завершиться оно может развалом Евросоюза и потерей им субъектности», — сказал Александр Бартош. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, такой исход возможен в результате «продуманных действий Вашингтона по устранению ЕС как главного конкурента». После этого США будут сосредоточены на противостоянии с Китаем, который считается главным военным и экономическим конкурентом для Белого дома, предположил дипломат. Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, США и Евросоюз преследуют разные интересы, касаемо конфликта на Украине. Спецоперация истощает ЕС, в то время как Вашингтон получает выгоду от ее продолжения. Политик уверен, что столкновение этих двух сторон неизбежно, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...