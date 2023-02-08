Военный дипломат Бартош предрек уничтожение Евросоюза из-за борьбы с США

08 февраля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Евросоюз является главным конкурентом для США, заявил Александр Бартош Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борьба между Евросоюзом и США может привести к развалу ЕС. Об этом заявил директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Столкновение США и Евросоюза уже идет, завершиться оно может развалом Евросоюза и потерей им субъектности», — сказал Александр Бартош. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, такой исход возможен в результате «продуманных действий Вашингтона по устранению ЕС как главного конкурента». После этого США будут сосредоточены на противостоянии с Китаем, который считается главным военным и экономическим конкурентом для Белого дома, предположил дипломат. Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, США и Евросоюз преследуют разные интересы, касаемо конфликта на Украине. Спецоперация истощает ЕС, в то время как Вашингтон получает выгоду от ее продолжения. Политик уверен, что столкновение этих двух сторон неизбежно, сообщает MK.RU .

Борьба между Евросоюзом и США может привести к развалу ЕС. Об этом заявил директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Столкновение США и Евросоюза уже идет, завершиться оно может развалом Евросоюза и потерей им субъектности», — сказал Александр Бартош. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, такой исход возможен в результате «продуманных действий Вашингтона по устранению ЕС как главного конкурента». После этого США будут сосредоточены на противостоянии с Китаем, который считается главным военным и экономическим конкурентом для Белого дома, предположил дипломат. Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, США и Евросоюз преследуют разные интересы, касаемо конфликта на Украине. Спецоперация истощает ЕС, в то время как Вашингтон получает выгоду от ее продолжения. Политик уверен, что столкновение этих двух сторон неизбежно, сообщает MK.RU.