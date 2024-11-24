МИД РФ: Запад пытается навредить союзнику России с помощью нового сообщника Зеленского

Руденко: Южная Корея распространяет слухи о военных КНДР в зоне СВО
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Южная Корея раскручивает тему с военнослужащими КНДР в зоне СВО по просьбе Запада
Южная Корея раскручивает тему с военнослужащими КНДР в зоне СВО по просьбе Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад пытается привлечь Южную Корею к давлению на КНДР и поставке Украине вооружений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Это, в свою очередь, отвечает и задачам коллективного Запада, стремящегося вовлечь Республику Корея в общие усилия по накачке режима [Владимира] Зеленского вооружениями и тем самым сделать ее сообщником совершаемых западниками преступлений», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что при поддержке НАТО Сеул продолжает распространять сведения о нахождении северокорейских солдат в зоне СВО, тем самым оказывая сильное давление на КНДР.

Кроме того, Руденко подчеркнул, что российско-северокорейские отношения строятся на принципах международного права и не представляют угрозы для других стран, включая Южную Корею. Он также выразил озабоченность возможными негативными последствиями, в случае если Сеул начнет поставлять оружие Киеву. Однако, по его словам, на отношения между Москвой и Пхеньяном это не повлияет. Руденко также заявил об отсутствии связи украинского конфликта с ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР якобы отправила своих военных в Курскую область. В Кремле эту информацию отказались комментировать. На этом фоне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пытался склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине. Однако Сеул может пойти на этот шаг только, в случае реального участия северокорейских солдат в конфликте на Украине, предает «Национальная служба новостей».

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Запад пытается привлечь Южную Корею к давлению на КНДР и поставке Украине вооружений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. «Это, в свою очередь, отвечает и задачам коллективного Запада, стремящегося вовлечь Республику Корея в общие усилия по накачке режима [Владимира] Зеленского вооружениями и тем самым сделать ее сообщником совершаемых западниками преступлений», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что при поддержке НАТО Сеул продолжает распространять сведения о нахождении северокорейских солдат в зоне СВО, тем самым оказывая сильное давление на КНДР. Кроме того, Руденко подчеркнул, что российско-северокорейские отношения строятся на принципах международного права и не представляют угрозы для других стран, включая Южную Корею. Он также выразил озабоченность возможными негативными последствиями, в случае если Сеул начнет поставлять оружие Киеву. Однако, по его словам, на отношения между Москвой и Пхеньяном это не повлияет. Руденко также заявил об отсутствии связи украинского конфликта с ситуацией на Корейском полуострове. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР якобы отправила своих военных в Курскую область. В Кремле эту информацию отказались комментировать. На этом фоне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пытался склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине. Однако Сеул может пойти на этот шаг только, в случае реального участия северокорейских солдат в конфликте на Украине, предает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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