Сотрудники авиации получили икону от екатеринбургского митрополита. Фото

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Сам митрополит закончил Московский авиационный институт и имеет звание лейтенанта военно-воздушных сил Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг подарил представителям авиации икону, которая будет охранять их профессиональную сферу от бед. Вручение подарка прошло в Театре эстрады, где сегодня проходило торжественное собрание, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации.

«Хотел бы пожелать, чтобы когда настанет время и „там“ была добрая успешная посадка в правильном аэропорту. Хотел бы передать Александру Николаевичу икону, которая имеет замечательное наименование — „Благодатное небо“. Пусть небо, которому вы служите, будет благодатным для вас и всех ваших соработников», — заявил митрополит.

Затем он передал икону руководителю Уральского МТУ Росавиации Александру Шулепову. Тот поблагодарил митрополита за столь неожиданный подарок.

Ранее с Днем гражданской авиации работников поздравил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Во время своего поздравления, он отметил, что российская авиация, несмотря на западные санкции, смогла с ними справится.

Фото:
Фото:

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг подарил представителям авиации икону, которая будет охранять их профессиональную сферу от бед. Вручение подарка прошло в Театре эстрады, где сегодня проходило торжественное собрание, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. «Хотел бы пожелать, чтобы когда настанет время и „там“ была добрая успешная посадка в правильном аэропорту. Хотел бы передать Александру Николаевичу икону, которая имеет замечательное наименование — „Благодатное небо“. Пусть небо, которому вы служите, будет благодатным для вас и всех ваших соработников», — заявил митрополит. Затем он передал икону руководителю Уральского МТУ Росавиации Александру Шулепову. Тот поблагодарил митрополита за столь неожиданный подарок. Ранее с Днем гражданской авиации работников поздравил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Во время своего поздравления, он отметил, что российская авиация, несмотря на западные санкции, смогла с ними справится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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