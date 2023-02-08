Сам митрополит закончил Московский авиационный институт и имеет звание лейтенанта военно-воздушных сил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг подарил представителям авиации икону, которая будет охранять их профессиональную сферу от бед. Вручение подарка прошло в Театре эстрады, где сегодня проходило торжественное собрание, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации.

«Хотел бы пожелать, чтобы когда настанет время и „там“ была добрая успешная посадка в правильном аэропорту. Хотел бы передать Александру Николаевичу икону, которая имеет замечательное наименование — „Благодатное небо“. Пусть небо, которому вы служите, будет благодатным для вас и всех ваших соработников», — заявил митрополит.

Затем он передал икону руководителю Уральского МТУ Росавиации Александру Шулепову. Тот поблагодарил митрополита за столь неожиданный подарок.

Ранее с Днем гражданской авиации работников поздравил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Во время своего поздравления, он отметил, что российская авиация, несмотря на западные санкции, смогла с ними справится.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU