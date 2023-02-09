В Лысьве крупная котельная банкротится на фоне масштабной реформы ЖКХ

Долги котельной в Лысьве превысили 130 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Лысьве Пермского края на фоне модернизации системы теплоснабжения решила банкротиться одна из крупных котельных. В картотеке Арбитражного суда Прикамья указано, что ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы», занимавшееся производством теплоэнергии, подало иск о признании себя банкротом из-за долга перед кредиторами.

«26 января 2023 года общество с ограниченной ответственностью „Привод-Теплоэнергоресурсы“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Заявитель просит признать себя банкротом в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере 131 464 584,77 рубля», — указано в картотеке.

ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» образовано в 2002 году. С 2019 года предприятие несет убытки. Многомиллионные судебные иски к котельной подали компании «Газпром Межрегионгаз Пермь» и «Пермэнергосбыт».

В конце 2022 года краевые власти объявили о начале модернизации в Лысьве системы теплоснабжения. Реализация проекта обусловлена неэффективностью объектов теплоснабжения двух местных предприятий: «Привод-Теплоэнергоресурсы» и «Лысьва-теплоэнерго», говорится на сайте регионального правительства. Котельные имеют «высокий износ теплоисточников и стоимость транспортировки ресурса».