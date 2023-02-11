В Турции ищут виновных, причастных к обрушению домов при землетрясениях

Вооруженные силы Турции объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
«131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании», — сказал он в эфире местных каналов. Фуат Октай доложил, что сейчас идут поиски подозреваемых.
Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Вооруженные силы Турции объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. «131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании», — сказал он в эфире местных каналов. Фуат Октай доложил, что сейчас идут поиски подозреваемых. Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.