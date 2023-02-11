11 февраля 2023

В Турции ищут виновных, причастных к обрушению домов при землетрясениях

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В Турции обвинили по меньшем мере 131 человека в обрушении домов вследствие землетрясения Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Вооруженные силы Турции объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании», — сказал он в эфире местных каналов. Фуат Октай доложил, что сейчас идут поиски подозреваемых.

Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.

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Вооруженные силы Турции объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. «131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании», — сказал он в эфире местных каналов. Фуат Октай доложил, что сейчас идут поиски подозреваемых. Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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