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В Свердловской области за 2022 год выросло качество жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, пешеходный переход, зима, люди
Свердловская область упала в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, сравнивая 2022 год с годом ранее Фото:

Качество жизни в Свердловской области в 2022 году стало выше, чем годом ранее. Однако, согласно рейтингу регионов России по данному показателю, Свердловская область упала с 13 на 14 место.

Рейтинговый балл по качеству жизни в уральском регионе в 2022 году — 61, при этом годом ранее показатель был равен 59, следует из рейтинга опубликованного РИА Новости. Среди регионов России Свердловская область за прошлый год стала 14, хотя в 2021 году была на 13 месте.

В тройке лидеров среди регионов РФ по качеству жизни находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Худшими субъектами России по данному показателю аналитики определили Республики Тыва и Ингушетия, а также Еврейская Автономная область.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область признана аутсайдером в экологическом рейтинге. По результатам осени 2022 года уральский регион занял предпоследнее место среди субъектов РФ.

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Качество жизни в Свердловской области в 2022 году стало выше, чем годом ранее. Однако, согласно рейтингу регионов России по данному показателю, Свердловская область упала с 13 на 14 место. Рейтинговый балл по качеству жизни в уральском регионе в 2022 году — 61, при этом годом ранее показатель был равен 59, следует из рейтинга опубликованного РИА Новости. Среди регионов России Свердловская область за прошлый год стала 14, хотя в 2021 году была на 13 месте. В тройке лидеров среди регионов РФ по качеству жизни находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Худшими субъектами России по данному показателю аналитики определили Республики Тыва и Ингушетия, а также Еврейская Автономная область. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область признана аутсайдером в экологическом рейтинге. По результатам осени 2022 года уральский регион занял предпоследнее место среди субъектов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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