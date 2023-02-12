12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

Руководство УФСБ проверит жалобу пермяка на пытки после задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В УФСБ по Пермскому краю проводится проверка Фото:

В УФСБ по Пермскому краю проводится проверка после жалобы пермяка Андрея М. (имя изменено) о пытках, которые сотрудники управления применяли к нему после задержания. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

По словам мужчины, его задержали 22 ноября 2022 года, после чего отвезли в лес, где несколько сотрудников управления избили его. «Информация принята к сведению, проводится проверка», — сообщили в УФСБ.

Как сообщил корреспонденту URA.RU адвокат избитого пермяка Павел Афанасьев, у его подзащитного были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма головы и груди, а также перелом ребра. На действия сотрудников УФСБ потерпевшим была направлена жалоба в СУ СК по Пермскому краю.

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В УФСБ по Пермскому краю проводится проверка после жалобы пермяка Андрея М. (имя изменено) о пытках, которые сотрудники управления применяли к нему после задержания. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. По словам мужчины, его задержали 22 ноября 2022 года, после чего отвезли в лес, где несколько сотрудников управления избили его. «Информация принята к сведению, проводится проверка», — сообщили в УФСБ. Как сообщил корреспонденту URA.RU адвокат избитого пермяка Павел Афанасьев, у его подзащитного были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма головы и груди, а также перелом ребра. На действия сотрудников УФСБ потерпевшим была направлена жалоба в СУ СК по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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