Руководство УФСБ проверит жалобу пермяка на пытки после задержания

В УФСБ по Пермскому краю проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В УФСБ по Пермскому краю проводится проверка после жалобы пермяка Андрея М. (имя изменено) о пытках, которые сотрудники управления применяли к нему после задержания. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

По словам мужчины, его задержали 22 ноября 2022 года, после чего отвезли в лес, где несколько сотрудников управления избили его. «Информация принята к сведению, проводится проверка», — сообщили в УФСБ.

Как сообщил корреспонденту URA.RU адвокат избитого пермяка Павел Афанасьев, у его подзащитного были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма головы и груди, а также перелом ребра. На действия сотрудников УФСБ потерпевшим была направлена жалоба в СУ СК по Пермскому краю.