Пермяк обвиняет сотрудников ФСБ в пытках после задержания

03 февраля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

По словам пермяка, к его голове приставляли пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяк и бывший сотрудник элитного такси Wheely Андрей М. (имя изменено) обвиняет сотрудников регионального УФСБ в пытках после задержания, которое произошло 22 ноября 2022 года. Свою историю, а также что он планирует делать дальше, мужчина рассказал URA.RU. По словам пермяка, все произошло вечером 22 ноября. Он сидел в машине, припаркованной возле одного из домов по улице Революции. «Несколько человек в камуфляже вытащили меня из машины, повалили на землю и надели наручники. После чего посадили на заднее сиденье моего автомобиля, натянули шапку и капюшон на глаза и повезли меня в неизвестном направлении», — вспоминает Андрей. Как рассказал агентству мужчина, ехали они примерно 15 минут. «Пока ехали меня били по левой стороне тела, все это сопровождалось ударами электротоком — у них с собой был шокер. Говорили, что я „барыга“ и мне, и моей семье конец. Когда приехали, меня выволокли из машины, положили на землю и продолжили бить. Пинали по туловищу, голове и плечам. Все это время спрашивали, где килограмм наркотиков. В какой-то момент со словами „Тебе конец“ к моей голове приставили пистолет, после чего отвели его в сторону и выстрелили в воздух. Позже надели на каждую руку оголенные провода и включили прибор, который бил меня электрическим током», — рассказал пермяк. В беседе с корреспондентом URA.RU, мужчина рассказал, что от воздействия электрического тока ненадолго терял сознание. На вопросы про килограмм наркотиков ничего не мог ответить, он сообщил лишь, что имеет при себе чуть больше двух граммов мефедрона, но это для личного использования. «Когда пытки закончились, меня оставили на земле, а сами эти люди стали звонить в полицию и ГИБДД, чтобы те приехали и забрали меня в отдел, что и произошло позже. Сказали, чтобы я отказывался от медицинского освидетельствования, а поскольку ранее угрожали, мне и моей семье, то я послушался. Двое из тех, кто бил меня, находился в отделе до тех пор, пока полицейские не оформили мое задержание. А когда они ушли, меня спросили, как я умудрился перейти дорогу сотрудникам ФСБ», — поделился мужчина. Через сутки после задержания, пермяку стало плохо от побоев и ему вызвали скорую помощь (рапорт о вызове бригады скорой медицинской помощи в отдел полиции находится в распоряжении редакции). В больнице мужчине поставили диагнозы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма головы и груди, а также перелом ребра (выписка из больницы находится в распоряжении редакции). От госпитализации Андрей отказался и после больницы отправился домой. Адвокат избитого Павел Афанасьев сообщил URA.RU, что второго февраля по факту произошедшего в СУ СКР по Пермскому краю направлено заявление на действия сотрудников УФСБ (копия находится в распоряжении редакции). «Мы считаем, что в отношении сотрудников, которые избили моего подзащитного должно быть возбуждено уголовное дело. Мало того, что они жестоко избили человека, в деле есть несостыковки. Указано, что мой подзащитный был задержан в районе остановки Красноборская и двигался из Закамска в центр, когда на самом деле все произошло на улице Революции. Андрей порядочный человек, он долгое время работал водителем в элитном такси Wheely, возил известных людей в Перми», — сообщил защитник пермяка. По словам адвоката, в отношении его подзащитного возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило в пресс-службу УМВД по городу Перми и региональное УФСБ запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Запросы также направлены в пресс-службы регионального УФСБ и СУ СК по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк и бывший сотрудник элитного такси Wheely Андрей М. (имя изменено) обвиняет сотрудников регионального УФСБ в пытках после задержания, которое произошло 22 ноября 2022 года. Свою историю, а также что он планирует делать дальше, мужчина рассказал URA.RU. По словам пермяка, все произошло вечером 22 ноября. Он сидел в машине, припаркованной возле одного из домов по улице Революции. «Несколько человек в камуфляже вытащили меня из машины, повалили на землю и надели наручники. После чего посадили на заднее сиденье моего автомобиля, натянули шапку и капюшон на глаза и повезли меня в неизвестном направлении», — вспоминает Андрей. Как рассказал агентству мужчина, ехали они примерно 15 минут. «Пока ехали меня били по левой стороне тела, все это сопровождалось ударами электротоком — у них с собой был шокер. Говорили, что я „барыга“ и мне, и моей семье конец. Когда приехали, меня выволокли из машины, положили на землю и продолжили бить. Пинали по туловищу, голове и плечам. Все это время спрашивали, где килограмм наркотиков. В какой-то момент со словами „Тебе конец“ к моей голове приставили пистолет, после чего отвели его в сторону и выстрелили в воздух. Позже надели на каждую руку оголенные провода и включили прибор, который бил меня электрическим током», — рассказал пермяк. В беседе с корреспондентом URA.RU, мужчина рассказал, что от воздействия электрического тока ненадолго терял сознание. На вопросы про килограмм наркотиков ничего не мог ответить, он сообщил лишь, что имеет при себе чуть больше двух граммов мефедрона, но это для личного использования. «Когда пытки закончились, меня оставили на земле, а сами эти люди стали звонить в полицию и ГИБДД, чтобы те приехали и забрали меня в отдел, что и произошло позже. Сказали, чтобы я отказывался от медицинского освидетельствования, а поскольку ранее угрожали, мне и моей семье, то я послушался. Двое из тех, кто бил меня, находился в отделе до тех пор, пока полицейские не оформили мое задержание. А когда они ушли, меня спросили, как я умудрился перейти дорогу сотрудникам ФСБ», — поделился мужчина. Через сутки после задержания, пермяку стало плохо от побоев и ему вызвали скорую помощь (рапорт о вызове бригады скорой медицинской помощи в отдел полиции находится в распоряжении редакции). В больнице мужчине поставили диагнозы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма головы и груди, а также перелом ребра (выписка из больницы находится в распоряжении редакции). От госпитализации Андрей отказался и после больницы отправился домой. Адвокат избитого Павел Афанасьев сообщил URA.RU, что второго февраля по факту произошедшего в СУ СКР по Пермскому краю направлено заявление на действия сотрудников УФСБ (копия находится в распоряжении редакции). «Мы считаем, что в отношении сотрудников, которые избили моего подзащитного должно быть возбуждено уголовное дело. Мало того, что они жестоко избили человека, в деле есть несостыковки. Указано, что мой подзащитный был задержан в районе остановки Красноборская и двигался из Закамска в центр, когда на самом деле все произошло на улице Революции. Андрей порядочный человек, он долгое время работал водителем в элитном такси Wheely, возил известных людей в Перми», — сообщил защитник пермяка. По словам адвоката, в отношении его подзащитного возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило в пресс-службу УМВД по городу Перми и региональное УФСБ запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Запросы также направлены в пресс-службы регионального УФСБ и СУ СК по Пермскому краю.