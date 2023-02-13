13 февраля 2023

Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под разрушенным домом в Турции

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Сотрудники МЧС нашли деньги под завалами зданий в Турции Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции нашли под завалами 150 тысяч долларов в кастрюле. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

«Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили 150 тысяч долларов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В МЧС пояснили, что такая сумма денег стодолларовыми купюрами была найдена в кастрюле при вскрытии одного из завалов зданий. Деньги были переданы турецкой полиции под опись.

В Турции 6 февраля произошло крупнейшее за последние годы землетрясение. По последним данным, число жертв в результате землетрясения превысило двадцать тысяч человек, а пострадавших — более семидесяти тысяч. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Поиски пострадавших и выживших в результате природной катастрофы ведутся спасательными бригадами до сих пор.

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Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции нашли под завалами 150 тысяч долларов в кастрюле. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили 150 тысяч долларов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В МЧС пояснили, что такая сумма денег стодолларовыми купюрами была найдена в кастрюле при вскрытии одного из завалов зданий. Деньги были переданы турецкой полиции под опись. В Турции 6 февраля произошло крупнейшее за последние годы землетрясение. По последним данным, число жертв в результате землетрясения превысило двадцать тысяч человек, а пострадавших — более семидесяти тысяч. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Поиски пострадавших и выживших в результате природной катастрофы ведутся спасательными бригадами до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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