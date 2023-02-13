Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под разрушенным домом в Турции

14 февраля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС нашли деньги под завалами зданий в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции нашли под завалами 150 тысяч долларов в кастрюле. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили 150 тысяч долларов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . В МЧС пояснили, что такая сумма денег стодолларовыми купюрами была найдена в кастрюле при вскрытии одного из завалов зданий. Деньги были переданы турецкой полиции под опись. В Турции 6 февраля произошло крупнейшее за последние годы землетрясение. По последним данным, число жертв в результате землетрясения превысило двадцать тысяч человек, а пострадавших — более семидесяти тысяч. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Поиски пострадавших и выживших в результате природной катастрофы ведутся спасательными бригадами до сих пор.

Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции нашли под завалами 150 тысяч долларов в кастрюле. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили 150 тысяч долларов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В МЧС пояснили, что такая сумма денег стодолларовыми купюрами была найдена в кастрюле при вскрытии одного из завалов зданий. Деньги были переданы турецкой полиции под опись. В Турции 6 февраля произошло крупнейшее за последние годы землетрясение. По последним данным, число жертв в результате землетрясения превысило двадцать тысяч человек, а пострадавших — более семидесяти тысяч. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Поиски пострадавших и выживших в результате природной катастрофы ведутся спасательными бригадами до сих пор.