Владимир Путин посмертно наградил погибшего на СВО тоболяка

Орден передали маме погибшего Станислава Бережного Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Указом президента России Владимира Путина житель Тобольска и участник спецоперации Станислав Бережной посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. Глава администрации передал награду матери тоболяка.

«Указом президента России Владимира Владимировича Путина Станислав Бережной награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Торжественно передали орден Мужества Равие Алимхановой, маме Станислава, который героически погиб в зоне СВО», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Мэр Тобольска поблагодарил женщину за воспитание сына настоящим патриотом. Ранее URA.RU писало, что ордены Мужества были присвоены и другим жителям Тюменской области. К примеру, Алексею Поняеву из поселка Маслянский Сладковского района. А в Тюмени именами погибших участников спецоперации предложили назвать улицы.