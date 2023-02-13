13 февраля 2023

Владимир Путин посмертно наградил погибшего на СВО тоболяка

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден передали маме погибшего Станислава Бережного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указом президента России Владимира Путина житель Тобольска и участник спецоперации Станислав Бережной посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. Глава администрации передал награду матери тоболяка.

«Указом президента России Владимира Владимировича Путина Станислав Бережной награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Торжественно передали орден Мужества Равие Алимхановой, маме Станислава, который героически погиб в зоне СВО», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Мэр Тобольска поблагодарил женщину за воспитание сына настоящим патриотом. Ранее URA.RU писало, что ордены Мужества были присвоены и другим жителям Тюменской области. К примеру, Алексею Поняеву из поселка Маслянский Сладковского района. А в Тюмени именами погибших участников спецоперации предложили назвать улицы.

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Указом президента России Владимира Путина житель Тобольска и участник спецоперации Станислав Бережной посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. Глава администрации передал награду матери тоболяка. «Указом президента России Владимира Владимировича Путина Станислав Бережной награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Торжественно передали орден Мужества Равие Алимхановой, маме Станислава, который героически погиб в зоне СВО», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Мэр Тобольска поблагодарил женщину за воспитание сына настоящим патриотом. Ранее URA.RU писало, что ордены Мужества были присвоены и другим жителям Тюменской области. К примеру, Алексею Поняеву из поселка Маслянский Сладковского района. А в Тюмени именами погибших участников спецоперации предложили назвать улицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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