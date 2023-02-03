Алексей Поняев посмертно награжден орденом Мужества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселке Маслянский Тюменской области 4 февраля простились с погибшим на спецоперации гвардии старшим лейтенантом Алексеем Поняевым. Офицер посмертно награжден орденом Мужества, сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов.

«Сегодня мы проводили в последний путь офицера Алексея Поняева, который героически погиб при выполнении боевых действий на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность он посмертно награжден орденом Мужества», — написал Иванов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Иванов выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Поняева. «Это огромная и невосполнимая потеря для семьи, близких и всех жителей Сладковского района. Вечная ему память и слава русского офицера», — дополнил Иванов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.

Фото: страница Александра Иванова в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница Александра Иванова в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница Александра Иванова в соцсети «ВКонтакте»