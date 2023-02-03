03 февраля 2023

В Тюменской области простились с погибшим на Украине офицером. Фото

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
Алексей Поняев посмертно награжден орденом Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Маслянский Тюменской области 4 февраля простились с погибшим на спецоперации гвардии старшим лейтенантом Алексеем Поняевым. Офицер посмертно награжден орденом Мужества, сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов.

«Сегодня мы проводили в последний путь офицера Алексея Поняева, который героически погиб при выполнении боевых действий на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность он посмертно награжден орденом Мужества», — написал Иванов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Иванов выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Поняева. «Это огромная и невосполнимая потеря для семьи, близких и всех жителей Сладковского района. Вечная ему память и слава русского офицера», — дополнил Иванов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.

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В поселке Маслянский Тюменской области 4 февраля простились с погибшим на спецоперации гвардии старшим лейтенантом Алексеем Поняевым. Офицер посмертно награжден орденом Мужества, сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. «Сегодня мы проводили в последний путь офицера Алексея Поняева, который героически погиб при выполнении боевых действий на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность он посмертно награжден орденом Мужества», — написал Иванов на странице в соцсети «ВКонтакте». Александр Иванов выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Поняева. «Это огромная и невосполнимая потеря для семьи, близких и всех жителей Сладковского района. Вечная ему память и слава русского офицера», — дополнил Иванов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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