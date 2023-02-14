В Челябинск едут министр науки РФ Фальков и полпред Якушев

Делегации с полпредом Владимиром Якушевым и министром Валерием Фальковым обсудят подготовку кадров в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу, 17 февраля, с визитом в Челябинской области ждут министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Как сообщили в пресс-службе главы региона, гости посетят ряд вузов и проведут совещания.

«В рамках визита министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и полномочного представителя президента Владимира Якушева гости посетят ведущие вузы региона и проведут ряд совещаний. В работе делегации примет участие губернатор области Алексей Текслер», — отметили в правительстве региона.

Одним из основных вопросов поездки станет обсуждения перспектив медвузовского кампуса. Также руководители ознакомятся с экспозицией научно-технологических достижений ЮУрГУ. Состоится презентация вуза. Отдельным вопросом программы значится совещание, на котором зайдет речь о подготовке кадров для промышленности.