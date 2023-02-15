Свердловский суд отправил в колонию ветерана, развратившего маленькую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Суд отправил Ардиева в колонию строгого режима (архивное фото) Фото:

Ветеран войны в Афганистане Фират Ардиев из Алапаевска (Свердловская область) отправлен на 12 лет в колонию за насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

«Ардиеву сейчас больше 66 лет, остаток жизни он, возможно, проведет в колонии. Суд дал 12 лет», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, действия Ардиева связаны с демонстрацией половых органов. За какие именно действия стали причиной отправки пенсионера в колонию, следователи официально не раскрывают.

URA.RU обратилось за подтверждением в Алапаевский городской суд. Представитель суда отказался сообщать журналисту какую-либо информацию, касающуюся приговора, ссылаясь на то, что заседание было закрытым. Для подтверждения данных о сроке, который получил Ардиев, корреспонденту предложили направить официальный запрос в суд. Запрос отправлен, ответ на момент публикации не поступил.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Ветеран войны в Афганистане Фират Ардиев из Алапаевска (Свердловская область) отправлен на 12 лет в колонию за насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом заседания. «Ардиеву сейчас больше 66 лет, остаток жизни он, возможно, проведет в колонии. Суд дал 12 лет», — сообщил собеседник агентства. По версии следствия, действия Ардиева связаны с демонстрацией половых органов. За какие именно действия стали причиной отправки пенсионера в колонию, следователи официально не раскрывают. URA.RU обратилось за подтверждением в Алапаевский городской суд. Представитель суда отказался сообщать журналисту какую-либо информацию, касающуюся приговора, ссылаясь на то, что заседание было закрытым. Для подтверждения данных о сроке, который получил Ардиев, корреспонденту предложили направить официальный запрос в суд. Запрос отправлен, ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...