Свердловский суд отправил в колонию ветерана, развратившего маленькую девочку

Суд отправил Ардиева в колонию строгого режима (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран войны в Афганистане Фират Ардиев из Алапаевска (Свердловская область) отправлен на 12 лет в колонию за насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

«Ардиеву сейчас больше 66 лет, остаток жизни он, возможно, проведет в колонии. Суд дал 12 лет», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, действия Ардиева связаны с демонстрацией половых органов. За какие именно действия стали причиной отправки пенсионера в колонию, следователи официально не раскрывают.

URA.RU обратилось за подтверждением в Алапаевский городской суд. Представитель суда отказался сообщать журналисту какую-либо информацию, касающуюся приговора, ссылаясь на то, что заседание было закрытым. Для подтверждения данных о сроке, который получил Ардиев, корреспонденту предложили направить официальный запрос в суд. Запрос отправлен, ответ на момент публикации не поступил.