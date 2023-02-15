Пермяк обманом получил пособие по безработице

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Пермяк обязан вернуть 45 тысяч рублей Фото:

Суд в Перми обязал жителя Перми вернуть пособие по безработице, полученное незаконно. Все дело в том, что во время постановки пермяка на учет, мужчина являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщается в решении Мотовилихинского районного суда Перми.

«Центр занятости населения Пермского края обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО о взыскании выплаченного пособия по безработице и дополнительных выплат. В ходе проверке личных дел, установлено, что ФИО являлся учредителем ООО „УРАЛФИНКОМ“, о чем, истцу не сообщил. Следовательно, не мог быть признан безработным и не имел права на получение пособия», — говорится в решении.

Всего пермяк получил 45 тысяч рублей в качестве пособия по безработицы. Ответчик с первой судебной инстанцией не согласился. По его словам, он из предприятия вышел давно и не получал от него никакой прибыли. Однако суд доводы пермяка не принял и признал мужчину виновным. Апелляцию пермяка в Мотовилихинском суде оставили без удовлетворения.

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Суд в Перми обязал жителя Перми вернуть пособие по безработице, полученное незаконно. Все дело в том, что во время постановки пермяка на учет, мужчина являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщается в решении Мотовилихинского районного суда Перми. «Центр занятости населения Пермского края обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО о взыскании выплаченного пособия по безработице и дополнительных выплат. В ходе проверке личных дел, установлено, что ФИО являлся учредителем ООО „УРАЛФИНКОМ“, о чем, истцу не сообщил. Следовательно, не мог быть признан безработным и не имел права на получение пособия», — говорится в решении. Всего пермяк получил 45 тысяч рублей в качестве пособия по безработицы. Ответчик с первой судебной инстанцией не согласился. По его словам, он из предприятия вышел давно и не получал от него никакой прибыли. Однако суд доводы пермяка не принял и признал мужчину виновным. Апелляцию пермяка в Мотовилихинском суде оставили без удовлетворения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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