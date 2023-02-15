Звезды «Уральских пельменей» поздравили школу из пермского села. Видео

16 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Вячеслав Мясников удивился школе-долгожителю Фото: Александр Мамаев © URA.RU Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников записали видеопоздравление для школы из пермского села Ключи. Учреждению в этом году исполняется 90 лет, чему и посвящают свое обращение телезвезды. «Я на самом деле удивился, когда узнал, что вам 90 лет. Школа долгожитель. Желаем вам дальнейшего процветания, долгожительства, чтобы больше выпускников вспоминали стены родной школы добрыми словами», — говорит на записи Мясников. Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Рожков озвучил аудиогид для трамвая, который соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Его голос объявляет названия остановок, а также зачитывает информационные сообщения.

Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников записали видеопоздравление для школы из пермского села Ключи. Учреждению в этом году исполняется 90 лет, чему и посвящают свое обращение телезвезды. «Я на самом деле удивился, когда узнал, что вам 90 лет. Школа долгожитель. Желаем вам дальнейшего процветания, долгожительства, чтобы больше выпускников вспоминали стены родной школы добрыми словами», — говорит на записи Мясников. Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Рожков озвучил аудиогид для трамвая, который соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Его голос объявляет названия остановок, а также зачитывает информационные сообщения.