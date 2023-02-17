Главный танковый завод РФ займется патриотическим воспитанием свердловчан

«Уралвагонзавод» расширяет сферу деятельности и начинает сотрудничество с ДОСААФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») подписало соглашение о сотрудничестве с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Соглашение, в частности, предусматривает организацию совместных мероприятий по профориентации молодежи и патриотическому воспитанию, сообщили URA.RU в пресс-службе УВЗ.

«Целью соглашения является реализация совместных мероприятий по развитию образовательного, проектного и делового сотрудничества в области дополнительного образования, профориентационной деятельности, проведения мероприятий по военно- патриотическому воспитанию», — рассказали в пресс-службе предприятия. На «Уралвагонзаводе» неоднократно говорили о том, что в условиях выполнения гособоронзаказа — предприятие поставляет танки для Минобороны РФ — выросла потребность в новых сотрудниках.

Предполагается, что сотрудничество с ДОСААФ и привлечение молодых специалистов поможет снизить градус проблемы. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их.