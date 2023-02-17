Предположительно, дипломат посетил пермский краеведческий музей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермь приехал Посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, предоставив видео, на котором дипломат предположительно находится в здании пермского краеведческого музея.

«Изучайте историю, изучайте современность, обращайте на все внимание, будьте очень внимательными. Наука — это будущее», — говорит посол на видео, предоставленном URA.RU. На вопрос, прозвучавший за кадром, почему в Польше сносят памятники советским воинам, он ответил: «я не знаю вашего агентства».

Очевидец также предоставил URA.RU фото встречающих польского посла пермяков. Они стоят с плакатами у здания краеведческого музея на улице Монастырская. На одном из них надпись: «Готовы ли вы восстановить российские памятники в Польше?». Ранее сообщалось, что в Польше сносят сразу четыре памятника советским воинам.

В правительстве Пермского края к моменту публикации официальный комментарий не предоставили. URA.RU также поинтересовалось о цели приезда дипломата в Пермь.