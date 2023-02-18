Пользователи соцсетей обсмеяли девочку из-за ошибок в объяснительной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях люди высмеяли 15-летнюю школьницу, которую домогались на улице 17 февраля, из-за ошибок, допущенных девочкой в объяснительной для сотрудников полиции. Но нашлись и те, кто заступился за школьницу.

«Задаюсь вопросом, почему школьница, у которой экзамены на носу, пишет с ошибками?» — прокомментировала екатеринбурженка. «Ей 15 лет? У нее в школе русский язык и литературу точно не преподают», — добавил другой пользователь.

В комментариях нашлись и отзывчивые пользователи, которые заступились за школьницу, заявив, что она пережила серьезный стресс. «Она написала объяснение, а не сочинение», — заступилась женщина. «Поражаюсь тем, кто пишет про орфографию [и другого рода ошибки]. Рада за ваших учителей, которые научили вас грамотно писать, но рассуждать на уровне плинтуса», — написала другая девушка.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 17 февраля недалеко от школы №146. 15-летняя школьница вместе с друзьями зашла в магазин, где купила чипсы. После этого она попрощалась с приятелями и пошла домой. За магазином ее поджидал парень, который был одет во все черное. Он догнал девочку у подъезда дома, схватил ее за левую ягодицу и за бедро ниже талии.

Школьница начала кричать на мужчину и тот сразу же убежал. После этого она обратилась в полицию, где сообщила, что распознать парня ей не удалось. Также девочка поделилась историей с telegram-каналом «Екатеринбург №1». Объяснение, которе школьница писала в полиции, появилось именно в этом telegram-канале. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному инциденту начата проверка.

Объяснительная 15-летней школьницы Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

Пользователи возмутились ошибками, которые допустила школьница Скрин: соцсети