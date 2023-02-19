Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ планируют провести в Перми

20 февраля 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Матч среди звезд баскетбольной лиги ВТБ планируют провести в Перми в 2026 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прикамскую столицу рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона следил за встречей звезд лиги в Москве 19 февраля. «Несмотря на то что матч прошел в Москве, 90% организации мероприятия — это вклад прикамцев. Скажу по секрету, что президент лиги Сергей Кущенко заявил, что, когда Пермь построит новую арену, матч между звездами пройдет там — это 2026 год», — рассказал Дмитрий Махонин. Его слова цитирует ТАСС. В июне прошлого года URA.RU писало, что Пермь готова принять международный молодежный чемпионат по баскетболу в 2026 году. По словам Кущенко, на тот момент у него уже имелось официальное подтверждение международной Федерации баскетбола (ФИБА). Изначально возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к баскетбольному чемпионату 2025 года. Но позже рассмотрение заявки на проведение мероприятия было приостановлено.

Прикамскую столицу рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона следил за встречей звезд лиги в Москве 19 февраля. «Несмотря на то что матч прошел в Москве, 90% организации мероприятия — это вклад прикамцев. Скажу по секрету, что президент лиги Сергей Кущенко заявил, что, когда Пермь построит новую арену, матч между звездами пройдет там — это 2026 год», — рассказал Дмитрий Махонин. Его слова цитирует ТАСС. В июне прошлого года URA.RU писало, что Пермь готова принять международный молодежный чемпионат по баскетболу в 2026 году. По словам Кущенко, на тот момент у него уже имелось официальное подтверждение международной Федерации баскетбола (ФИБА). Изначально возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к баскетбольному чемпионату 2025 года. Но позже рассмотрение заявки на проведение мероприятия было приостановлено.