Пермячке со сложным заболеванием простили микрозайм, взятый под залог квартиры

Микрозайм был взят под залог квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд в Перми признал недействительным договор займа, который местная фирма «Базовые инвестиции» предоставила жительнице города под залог квартиры. Опекун заемщицы доказала в суде, что ее подопечная психически нездорова и не может принимать серьезные решения. Об этом говорится в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Имеющиеся в деле доказательства, а именно медицинские документы в отношении ФИО, заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, позволяют сделать вывод о том, что на момент заключения договора займа, ФИО не понимала значение своих действий и не могла руководить ими. Суд решил: исковые требования ФИО1, действующей в интересах ФИО как ее опекун, к ФИО2, ООО „Базовые инвестиции“ о признании договора займа недействительным удовлетворить», — говорится в решении.

Ранее фирма предоставила пермячке кредит под 60%. В качестве залога заемщица оставила трехкомнатную квартиру, в которой проживает ее опекун. Так как у пермячки были выявлены психические заболевания, суд решил, что женщина не могла объективно оценивать свое положение и принимать серьезные решения.