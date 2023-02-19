19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Пермячке со сложным заболеванием простили микрозайм, взятый под залог квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрозайм был взят под залог квартиры Фото:

Суд в Перми признал недействительным договор займа, который местная фирма «Базовые инвестиции» предоставила жительнице города под залог квартиры. Опекун заемщицы доказала в суде, что ее подопечная психически нездорова и не может принимать серьезные решения. Об этом говорится в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Имеющиеся в деле доказательства, а именно медицинские документы в отношении ФИО, заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, позволяют сделать вывод о том, что на момент заключения договора займа, ФИО не понимала значение своих действий и не могла руководить ими. Суд решил: исковые требования ФИО1, действующей в интересах ФИО как ее опекун, к ФИО2, ООО „Базовые инвестиции“ о признании договора займа недействительным удовлетворить», — говорится в решении.

Ранее фирма предоставила пермячке кредит под 60%. В качестве залога заемщица оставила трехкомнатную квартиру, в которой проживает ее опекун. Так как у пермячки были выявлены психические заболевания, суд решил, что женщина не могла объективно оценивать свое положение и принимать серьезные решения.

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Суд в Перми признал недействительным договор займа, который местная фирма «Базовые инвестиции» предоставила жительнице города под залог квартиры. Опекун заемщицы доказала в суде, что ее подопечная психически нездорова и не может принимать серьезные решения. Об этом говорится в решении на сайте Свердловского районного суда. «Имеющиеся в деле доказательства, а именно медицинские документы в отношении ФИО, заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, позволяют сделать вывод о том, что на момент заключения договора займа, ФИО не понимала значение своих действий и не могла руководить ими. Суд решил: исковые требования ФИО1, действующей в интересах ФИО как ее опекун, к ФИО2, ООО „Базовые инвестиции“ о признании договора займа недействительным удовлетворить», — говорится в решении. Ранее фирма предоставила пермячке кредит под 60%. В качестве залога заемщица оставила трехкомнатную квартиру, в которой проживает ее опекун. Так как у пермячки были выявлены психические заболевания, суд решил, что женщина не могла объективно оценивать свое положение и принимать серьезные решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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