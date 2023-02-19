19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Перми появился колл-центр для участников СВО

Мэр Перми выполнил поручение Махонина по созданию Центра поддержки участников спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод
Специалисты колл-центра сами свяжутся с нужными ведомствами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин создал городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить по единому номеру телефона городского колл-центра. Информация об этом появилась в telegram-канале мэра.

«Теперь обратиться за помощью можно по единому городскому номеру 217-33-70. Участникам СВО и членам их семей не нужно будет самостоятельно искать, где получить поддержку и обзванивать различные инстанции», — сообщил Демкин.

В администрациях каждого района города созданы центры, куда люди смогут прийти сами. Это поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин всем главам округов 8 февраля. Решить вопрос участники СВО или члены их семей смогут и удаленно, позвонив по указанному номеру. Далее звонки будут распределяться по районным центрам. Специалисты запишут все данные, а затем составят индивидуальный план решения проблемы. При необходимости с краевыми министерствами или другими ведомствами будет связываться сам специалист.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Перми Алексей Демкин создал городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить по единому номеру телефона городского колл-центра. Информация об этом появилась в telegram-канале мэра. «Теперь обратиться за помощью можно по единому городскому номеру 217-33-70. Участникам СВО и членам их семей не нужно будет самостоятельно искать, где получить поддержку и обзванивать различные инстанции», — сообщил Демкин. В администрациях каждого района города созданы центры, куда люди смогут прийти сами. Это поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин всем главам округов 8 февраля. Решить вопрос участники СВО или члены их семей смогут и удаленно, позвонив по указанному номеру. Далее звонки будут распределяться по районным центрам. Специалисты запишут все данные, а затем составят индивидуальный план решения проблемы. При необходимости с краевыми министерствами или другими ведомствами будет связываться сам специалист. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...