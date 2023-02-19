В Перми появился колл-центр для участников СВО

Мэр Перми выполнил поручение Махонина по созданию Центра поддержки участников спецоперации

Специалисты колл-центра сами свяжутся с нужными ведомствами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин создал городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить по единому номеру телефона городского колл-центра. Информация об этом появилась в telegram-канале мэра.

«Теперь обратиться за помощью можно по единому городскому номеру 217-33-70. Участникам СВО и членам их семей не нужно будет самостоятельно искать, где получить поддержку и обзванивать различные инстанции», — сообщил Демкин.

В администрациях каждого района города созданы центры, куда люди смогут прийти сами. Это поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин всем главам округов 8 февраля. Решить вопрос участники СВО или члены их семей смогут и удаленно, позвонив по указанному номеру. Далее звонки будут распределяться по районным центрам. Специалисты запишут все данные, а затем составят индивидуальный план решения проблемы. При необходимости с краевыми министерствами или другими ведомствами будет связываться сам специалист.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.