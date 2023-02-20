На сегодня в сутки выпускают до 2,5 тысячи рулонов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу бизнес по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Как URA.RU рассказали в компании-продавце, есть станки, сотрудники и договор аренды на год.

«Планируем сосредоточиться на основном бизнесе. Поэтому за шесть миллионов рублей продаем дополнительное направление, которое создавали для собственных нужд», — отметили URA.RU в компании-продавце.

Как сообщили URA.RU, бумажное производство стартовало весной 2022 года и к настоящему моменту успело проработать полгода. Технику приобретали в Китае. За три месяца оборудование настроили и наняли двух рабочих, которые обслуживают работу механизмов. Цех располагается в помещениях бывшей автобазы.

Как выяснил URA.RU, в день производится до 2,5 тысяч рулонов при загрузке оборудования на треть. В случае приобретения бизнеса часть спроса на бумажную продукцию обеспечит сам продавец техники. В компании уточнили, что поставки бумаги осуществляют партнеры из Челябинска, Екатеринбурга и Ставрополя.