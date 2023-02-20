В Челябинске продают бизнес по производству туалетной бумаги. Скрин

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Открытие участка по изготовлению корпусной мебели на уникальном оборудовании в ФКУ Исправительная колония №10. Екатеринбург, заключенные, исправительная колония, туалетная бумага, производство, ик-10
На сегодня в сутки выпускают до 2,5 тысячи рулонов Фото:

В Челябинске выставили на продажу бизнес по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Как URA.RU рассказали в компании-продавце, есть станки, сотрудники и договор аренды на год.

«Планируем сосредоточиться на основном бизнесе. Поэтому за шесть миллионов рублей продаем дополнительное направление, которое создавали для собственных нужд», — отметили URA.RU в компании-продавце.

Как сообщили URA.RU, бумажное производство стартовало весной 2022 года и к настоящему моменту успело проработать полгода. Технику приобретали в Китае. За три месяца оборудование настроили и наняли двух рабочих, которые обслуживают работу механизмов. Цех располагается в помещениях бывшей автобазы.

Как выяснил URA.RU, в день производится до 2,5 тысяч рулонов при загрузке оборудования на треть. В случае приобретения бизнеса часть спроса на бумажную продукцию обеспечит сам продавец техники. В компании уточнили, что поставки бумаги осуществляют партнеры из Челябинска, Екатеринбурга и Ставрополя.

Цех арендуется в помещениях бывшей автобазы

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В Челябинске выставили на продажу бизнес по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Как URA.RU рассказали в компании-продавце, есть станки, сотрудники и договор аренды на год. «Планируем сосредоточиться на основном бизнесе. Поэтому за шесть миллионов рублей продаем дополнительное направление, которое создавали для собственных нужд», — отметили URA.RU в компании-продавце. Как сообщили URA.RU, бумажное производство стартовало весной 2022 года и к настоящему моменту успело проработать полгода. Технику приобретали в Китае. За три месяца оборудование настроили и наняли двух рабочих, которые обслуживают работу механизмов. Цех располагается в помещениях бывшей автобазы. Как выяснил URA.RU, в день производится до 2,5 тысяч рулонов при загрузке оборудования на треть. В случае приобретения бизнеса часть спроса на бумажную продукцию обеспечит сам продавец техники. В компании уточнили, что поставки бумаги осуществляют партнеры из Челябинска, Екатеринбурга и Ставрополя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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