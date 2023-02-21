21 февраля 2023

Пермскую экс-чиновницу, осужденную за взятки, отпустили на свободу

Дело экс-главы пермских приставов Александры Мардановой пересмотрят
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Дело Мардановой пересмотрят в Мотовилихинском суде Фото:

Дело бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой пересмотрят в Мотовилихинском районном суде. Такое решение приняла коллегия судей после апелляционной жалобы осужденной пермячки.

«Судебная коллегия определила направить дело Александры Мардановой на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Изменить Мардановой меру пресечения, отпустить из-под стражи и назначить ей запрет определенных действий», — произнес председатель судебной коллегии Дмитрий Отинов. Ранее URA.RU сообщал, что о пересмотре дела просила прокуратура. По мнению гособвинения, в решении Мотовилихинского суда были допущены ошибки. Адвокат осужденной пермячки был против нового рассмотрения и просил смягчения приговора.

Марданова проработала в службе судебных приставов семь лет. Женщина вступила в сговор со своим руководителем и за взятки обналичивала деньги со счетов юридических лиц. Когда преступная деятельность была раскрыта, женщина призналась в совершенных преступлениях и дала показания против своего бывшего руководителя Игоря Кожевникова.

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Дело бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой пересмотрят в Мотовилихинском районном суде. Такое решение приняла коллегия судей после апелляционной жалобы осужденной пермячки. «Судебная коллегия определила направить дело Александры Мардановой на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Изменить Мардановой меру пресечения, отпустить из-под стражи и назначить ей запрет определенных действий», — произнес председатель судебной коллегии Дмитрий Отинов. Ранее URA.RU сообщал, что о пересмотре дела просила прокуратура. По мнению гособвинения, в решении Мотовилихинского суда были допущены ошибки. Адвокат осужденной пермячки был против нового рассмотрения и просил смягчения приговора. Марданова проработала в службе судебных приставов семь лет. Женщина вступила в сговор со своим руководителем и за взятки обналичивала деньги со счетов юридических лиц. Когда преступная деятельность была раскрыта, женщина призналась в совершенных преступлениях и дала показания против своего бывшего руководителя Игоря Кожевникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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