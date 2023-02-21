Махонин вручил госнаграды участникам спецоперации

22 февраля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поздравил всех с Днем защитника Отечества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные награды двум пермякам, которые участвовали в спецоперации на Украине. Сергей Шуткин и Владимир Андреев получили их в торжественной обстановке в ДК Солдатова, сообщают в пресс-службе правительства. «Глава региона вручил государственные награды двум землякам за участие в специальной военной операции. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, медаль „За отвагу“ — Сергею Шуткину», — говорится на сайте кабмина и губернатора Пермского края. В ДК Солдатова сегодня также прошел концерт, приуроченный к 23 февраля. Митинг-концерт в свою очередь состоялся в парке Горького. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные награды двум пермякам, которые участвовали в спецоперации на Украине. Сергей Шуткин и Владимир Андреев получили их в торжественной обстановке в ДК Солдатова, сообщают в пресс-службе правительства. «Глава региона вручил государственные награды двум землякам за участие в специальной военной операции. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, медаль „За отвагу“ — Сергею Шуткину», — говорится на сайте кабмина и губернатора Пермского края. В ДК Солдатова сегодня также прошел концерт, приуроченный к 23 февраля. Митинг-концерт в свою очередь состоялся в парке Горького. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.