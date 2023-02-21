Махонин вручил госнаграды участникам спецоперации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные награды двум пермякам, которые участвовали в спецоперации на Украине. Сергей Шуткин и Владимир Андреев получили их в торжественной обстановке в ДК Солдатова, сообщают в пресс-службе правительства.
«Глава региона вручил государственные награды двум землякам за участие в специальной военной операции. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, медаль „За отвагу“ — Сергею Шуткину», — говорится на сайте кабмина и губернатора Пермского края.
В ДК Солдатова сегодня также прошел концерт, приуроченный к 23 февраля. Митинг-концерт в свою очередь состоялся в парке Горького.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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