22 февраля 2023

Погибшего на Украине свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Посмертно орденом Мужества наградили Олега Ласкина из поселка Юшала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов вручил орден Мужества матери погибшего на спецоперации Олега Ласкина. Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Юшала в преддверии 23 Февраля, сообщил Черепанов.

«Вместе с военкомом Талицкого и Тугулымского районов Сергеем Харитоновым вручил матери погибшего на СВО Олега Ласкина орден Мужества. Мероприятие прошло в преддверии 23 Февраля», — написал Черепанов в соцсети «ВКонтакте».

Олег Ласкин служил сержантом. Он погиб 12 октября 2022 года. «Выражаю соболезнование и признательность родителям погибшего за воспитание настоящего мужчины и патриота нашей Родины», — резюмировал Черепанов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация проводится ради защиты мирного населения Донбасса.

Погибшему Олегу Ласкину было 25 лет
Фото:

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Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов вручил орден Мужества матери погибшего на спецоперации Олега Ласкина. Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Юшала в преддверии 23 Февраля, сообщил Черепанов. «Вместе с военкомом Талицкого и Тугулымского районов Сергеем Харитоновым вручил матери погибшего на СВО Олега Ласкина орден Мужества. Мероприятие прошло в преддверии 23 Февраля», — написал Черепанов в соцсети «ВКонтакте». Олег Ласкин служил сержантом. Он погиб 12 октября 2022 года. «Выражаю соболезнование и признательность родителям погибшего за воспитание настоящего мужчины и патриота нашей Родины», — резюмировал Черепанов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация проводится ради защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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