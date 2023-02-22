Погибшего на Украине свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

23 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Посмертно орденом Мужества наградили Олега Ласкина из поселка Юшала Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов вручил орден Мужества матери погибшего на спецоперации Олега Ласкина. Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Юшала в преддверии 23 Февраля, сообщил Черепанов. «Вместе с военкомом Талицкого и Тугулымского районов Сергеем Харитоновым вручил матери погибшего на СВО Олега Ласкина орден Мужества. Мероприятие прошло в преддверии 23 Февраля», — написал Черепанов в соцсети «ВКонтакте». Олег Ласкин служил сержантом. Он погиб 12 октября 2022 года. «Выражаю соболезнование и признательность родителям погибшего за воспитание настоящего мужчины и патриота нашей Родины», — резюмировал Черепанов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация проводится ради защиты мирного населения Донбасса. Погибшему Олегу Ласкину было 25 лет Фото: страница Николая Черепанова в соцсети «ВКонтакте»

Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов вручил орден Мужества матери погибшего на спецоперации Олега Ласкина. Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Юшала в преддверии 23 Февраля, сообщил Черепанов. «Вместе с военкомом Талицкого и Тугулымского районов Сергеем Харитоновым вручил матери погибшего на СВО Олега Ласкина орден Мужества. Мероприятие прошло в преддверии 23 Февраля», — написал Черепанов в соцсети «ВКонтакте». Олег Ласкин служил сержантом. Он погиб 12 октября 2022 года. «Выражаю соболезнование и признательность родителям погибшего за воспитание настоящего мужчины и патриота нашей Родины», — резюмировал Черепанов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация проводится ради защиты мирного населения Донбасса.