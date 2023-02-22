Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов вручил орден Мужества матери погибшего на спецоперации Олега Ласкина. Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Юшала в преддверии 23 Февраля, сообщил Черепанов.
«Вместе с военкомом Талицкого и Тугулымского районов Сергеем Харитоновым вручил матери погибшего на СВО Олега Ласкина орден Мужества. Мероприятие прошло в преддверии 23 Февраля», — написал Черепанов в соцсети «ВКонтакте».
Олег Ласкин служил сержантом. Он погиб 12 октября 2022 года. «Выражаю соболезнование и признательность родителям погибшего за воспитание настоящего мужчины и патриота нашей Родины», — резюмировал Черепанов.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация проводится ради защиты мирного населения Донбасса.
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