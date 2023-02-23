Последний раз мужчина выходил на связь 24 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут пропавшего 40-летнего Дениса Шешина. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 178 сантиметров, полное телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и черные ботинки, на голове у мужчины была серая шапка», — рассказали поисковики на своем официальном сайте.

Последний раз екатеринбуржца выходил на связь 24 февраля. Если вы видели Дениса или знаете, где он находится, то сообщите об этом по номеру 8 (963) 051-16-56.