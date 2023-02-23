23 февраля 2023

В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчина выходил на связь 24 февраля Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут пропавшего 40-летнего Дениса Шешина. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 178 сантиметров, полное телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и черные ботинки, на голове у мужчины была серая шапка», — рассказали поисковики на своем официальном сайте.

Последний раз екатеринбуржца выходил на связь 24 февраля. Если вы видели Дениса или знаете, где он находится, то сообщите об этом по номеру 8 (963) 051-16-56.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут пропавшего 40-летнего Дениса Шешина. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. «Приметы: рост 178 сантиметров, полное телосложение, черные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и черные ботинки, на голове у мужчины была серая шапка», — рассказали поисковики на своем официальном сайте. Последний раз екатеринбуржца выходил на связь 24 февраля. Если вы видели Дениса или знаете, где он находится, то сообщите об этом по номеру 8 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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