В округе Пермского края из-за траура отменили масленичные гуляния

25 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В Елово простились с погибшим на СВО бойцом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Еловском округе Пермского края масленичные гуляния отменили. Причиной стали траурные мероприятия в память о погибших на спецоперации местных жителях, пояснили чиновники. «Администрацией Еловского округа принято решение об отмене массовых масленичных гуляний в связи с траурными мероприятиями в память о погибших земляках», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии округа сообщили о церемонии прощания с Виталием Вурнаровым, погибшим в ходе СВО. Спецоперация РФ на территории Украины идет с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса. Праздник отменили Администрация Еловского округа в ВК

В Еловском округе Пермского края масленичные гуляния отменили. Причиной стали траурные мероприятия в память о погибших на спецоперации местных жителях, пояснили чиновники. «Администрацией Еловского округа принято решение об отмене массовых масленичных гуляний в связи с траурными мероприятиями в память о погибших земляках», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии округа сообщили о церемонии прощания с Виталием Вурнаровым, погибшим в ходе СВО. Спецоперация РФ на территории Украины идет с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса.