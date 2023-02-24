24 февраля 2023
23 февраля 2023

В округе Пермского края из-за траура отменили масленичные гуляния

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
В Елово простились с погибшим на СВО бойцом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Еловском округе Пермского края масленичные гуляния отменили. Причиной стали траурные мероприятия в память о погибших на спецоперации местных жителях, пояснили чиновники.

«Администрацией Еловского округа принято решение об отмене массовых масленичных гуляний в связи с траурными мероприятиями в память о погибших земляках», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии округа сообщили о церемонии прощания с Виталием Вурнаровым, погибшим в ходе СВО.

Спецоперация РФ на территории Украины идет с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса.

Праздник отменили

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В Еловском округе Пермского края масленичные гуляния отменили. Причиной стали траурные мероприятия в память о погибших на спецоперации местных жителях, пояснили чиновники. «Администрацией Еловского округа принято решение об отмене массовых масленичных гуляний в связи с траурными мероприятиями в память о погибших земляках», — говорится в сообщении на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии округа сообщили о церемонии прощания с Виталием Вурнаровым, погибшим в ходе СВО. Спецоперация РФ на территории Украины идет с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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