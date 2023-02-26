Свердловский омбудсмен высмеял свое попадание в черный список Зеленского

27 февраля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Детский омбудсмен Игорь Мороков предположил, что причиной попадания в санкционный список может быть активная работа в ЛДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее попал в санкционный список Украины, предположил, что причиной может служить активная работа российских омбудсменов в зонах ЛНР и ДНР. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился сам детский омбудсмен. «Это вопрос к Зеленскому, а не ко мне. Видимо, то, что мы делаем с коллегами по институту детских омбудсменов, вызывает у него тревогу. Мы приняли нормативные решения для улучшения условий жизни детей-сирот в зонах ЛНР и ДНР. Зеленский не в состоянии помочь, а Россия такую помощь со своей стороны оказывает», — отметил Игорь Мороков в беседе с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что Украина ввела санкции против уполномоченных по правам детей в некоторых регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. В списке есть свердловчанин Игорь Мороков и его коллеги из «тюменской матрешки» — Андрей Степанов, Людмила Низамова и Данил Трубицин.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее попал в санкционный список Украины, предположил, что причиной может служить активная работа российских омбудсменов в зонах ЛНР и ДНР. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился сам детский омбудсмен. «Это вопрос к Зеленскому, а не ко мне. Видимо, то, что мы делаем с коллегами по институту детских омбудсменов, вызывает у него тревогу. Мы приняли нормативные решения для улучшения условий жизни детей-сирот в зонах ЛНР и ДНР. Зеленский не в состоянии помочь, а Россия такую помощь со своей стороны оказывает», — отметил Игорь Мороков в беседе с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что Украина ввела санкции против уполномоченных по правам детей в некоторых регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. В списке есть свердловчанин Игорь Мороков и его коллеги из «тюменской матрешки» — Андрей Степанов, Людмила Низамова и Данил Трубицин.