Свердловский омбудсмен высмеял свое попадание в черный список Зеленского

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее попал в санкционный список Украины, предположил, что причиной может служить активная работа российских омбудсменов в зонах ЛНР и ДНР. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился сам детский омбудсмен.
«Это вопрос к Зеленскому, а не ко мне. Видимо, то, что мы делаем с коллегами по институту детских омбудсменов, вызывает у него тревогу. Мы приняли нормативные решения для улучшения условий жизни детей-сирот в зонах ЛНР и ДНР. Зеленский не в состоянии помочь, а Россия такую помощь со своей стороны оказывает», — отметил Игорь Мороков в беседе с журналистом агентства.
Ранее URA.RU писало, что Украина ввела санкции против уполномоченных по правам детей в некоторых регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. В списке есть свердловчанин Игорь Мороков и его коллеги из «тюменской матрешки» — Андрей Степанов, Людмила Низамова и Данил Трубицин.
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