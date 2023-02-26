26 февраля 2023
25 февраля 2023

Свердловский омбудсмен высмеял свое попадание в черный список Зеленского

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Прессуха в ИТАР-ТАСС с Игорем Мороковым по детскому дому и насилию. Екатеринбург, мороков игорь
Детский омбудсмен Игорь Мороков предположил, что причиной попадания в санкционный список может быть активная работа в ЛДНР Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее попал в санкционный список Украины, предположил, что причиной может служить активная работа российских омбудсменов в зонах ЛНР и ДНР. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился сам детский омбудсмен.

«Это вопрос к Зеленскому, а не ко мне. Видимо, то, что мы делаем с коллегами по институту детских омбудсменов, вызывает у него тревогу. Мы приняли нормативные решения для улучшения условий жизни детей-сирот в зонах ЛНР и ДНР. Зеленский не в состоянии помочь, а Россия такую помощь со своей стороны оказывает», — отметил Игорь Мороков в беседе с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало, что Украина ввела санкции против уполномоченных по правам детей в некоторых регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. В списке есть свердловчанин Игорь Мороков и его коллеги из «тюменской матрешки» — Андрей Степанов, Людмила Низамова и Данил Трубицин.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее попал в санкционный список Украины, предположил, что причиной может служить активная работа российских омбудсменов в зонах ЛНР и ДНР. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился сам детский омбудсмен. «Это вопрос к Зеленскому, а не ко мне. Видимо, то, что мы делаем с коллегами по институту детских омбудсменов, вызывает у него тревогу. Мы приняли нормативные решения для улучшения условий жизни детей-сирот в зонах ЛНР и ДНР. Зеленский не в состоянии помочь, а Россия такую помощь со своей стороны оказывает», — отметил Игорь Мороков в беседе с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что Украина ввела санкции против уполномоченных по правам детей в некоторых регионах России. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. В списке есть свердловчанин Игорь Мороков и его коллеги из «тюменской матрешки» — Андрей Степанов, Людмила Низамова и Данил Трубицин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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