26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Екатеринбурге раскрыли, сколько свердловчан за год наказаны за дискредитацию армии РФ

За дискредитацию армии РФ в 2022 году оштрафованы 124 свердловчанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Дмитриев рассказал, что суды за 2022 год рассмотрели более 1,3 млн дел Фото:

В Свердловской области за 2022 год 124 человека оштрафованы по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

«В прошлом году районными судами привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица. Всем назначен административный штраф», — сообщил Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

Он подчеркнул, что всего за 2022 года районные, городские и областной суд региона рассмотрели более 1,3 млн дел — в основном, гражданских. В том числе суды рассмотрели за год почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем такие дела рассматриваются до трех месяцев.

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В Свердловской области за 2022 год 124 человека оштрафованы по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. «В прошлом году районными судами привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица. Всем назначен административный штраф», — сообщил Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что всего за 2022 года районные, городские и областной суд региона рассмотрели более 1,3 млн дел — в основном, гражданских. В том числе суды рассмотрели за год почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем такие дела рассматриваются до трех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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