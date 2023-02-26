В Екатеринбурге раскрыли, сколько свердловчан за год наказаны за дискредитацию армии РФ

За дискредитацию армии РФ в 2022 году оштрафованы 124 свердловчанина

27 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Владимир Дмитриев рассказал, что суды за 2022 год рассмотрели более 1,3 млн дел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за 2022 год 124 человека оштрафованы по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. «В прошлом году районными судами привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица. Всем назначен административный штраф», — сообщил Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что всего за 2022 года районные, городские и областной суд региона рассмотрели более 1,3 млн дел — в основном, гражданских. В том числе суды рассмотрели за год почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем такие дела рассматриваются до трех месяцев.

В Свердловской области за 2022 год 124 человека оштрафованы по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. «В прошлом году районными судами привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица. Всем назначен административный штраф», — сообщил Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Он подчеркнул, что всего за 2022 года районные, городские и областной суд региона рассмотрели более 1,3 млн дел — в основном, гражданских. В том числе суды рассмотрели за год почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем такие дела рассматриваются до трех месяцев.