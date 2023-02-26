Дочка «Газпрома» продает речные суда в ХМАО

«Газпром» анонсировал продажу водолазных ботов в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочерняя структура «Газпрома» — «Газэнергосервис» — анонсировала продажу речных судов в поселке Приобье Октябрьского района ХМАО. По номеру телефона на официальном сайте компании агентству сообщили, что на торги выставлены несколько водолазных ботов, их техническое состояние в настоящее время оценивают для определения начальной цены на аукционе.

«Торги стартуют в марте, когда будет определено техническое состояние судов. Сейчас идет переоценка имущества и определяется цена, по которой имущество выставят на торги», — уточнили представители компании, ответственные за реализацию непрофильных активов предприятия.

В 2022 году, по информации с торговой площадки, один из водолазных ботов в исправном состоянии продавали по цене в миллион рублей. Начальная цена второго судна составляла 462 тысячи рублей: оно нуждается в капитальном ремонте и не готово к навигации.

Ранее URA. RU сообщало, что «Газпром» продает промышленный склад в Белоярском (ХМАО). Его стоимость — 4 млн рублей, что равно цене двухкомнатной квартиры в этом населенном пункте.