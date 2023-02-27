В Санкт-Петербурге задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

28 февраля 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Пассажиров рейса задержали на один час пятнадцать минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург задержан на один час 15 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 5N-501 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга в Екатеринбург должен был прибыть 28 февраля в 6:20, однако из-за задержки пассажиры окажутся в столице Урала только в 7:35, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: аэропорт Кольцово

Рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург задержан на один час 15 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 5N-501 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга в Екатеринбург должен был прибыть 28 февраля в 6:20, однако из-за задержки пассажиры окажутся в столице Урала только в 7:35, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.