Пассажиров рейса задержали на один час пятнадцать минут
Рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург задержан на один час 15 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс 5N-501 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга в Екатеринбург должен был прибыть 28 февраля в 6:20, однако из-за задержки пассажиры окажутся в столице Урала только в 7:35, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.
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