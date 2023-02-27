27 февраля 2023

В Санкт-Петербурге задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиров рейса задержали на один час пятнадцать минут Фото:

Рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург задержан на один час 15 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 5N-501 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга в Екатеринбург должен был прибыть 28 февраля в 6:20, однако из-за задержки пассажиры окажутся в столице Урала только в 7:35, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург задержан на один час 15 минут. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 5N-501 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга в Екатеринбург должен был прибыть 28 февраля в 6:20, однако из-за задержки пассажиры окажутся в столице Урала только в 7:35, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...