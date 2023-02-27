Пермякам покажут, что осталось от города после самого разрушительного пожара

Уникальные артефакты, сохранившиеся после масштабного пермского пожара 1842 года, впервые увидят жители XXI века. Пермский краеведческий музей для этого откроет свои фонды и проведет единственную экскурсию.
«На экскурсии „Пермь до пожара 14 сентября 1842 года“ вы познакомитесь с археологическими находками из пермских усадеб, сгоревших в пожаре. Увидите предметы конца XVIII — нач. XIX вв.: винные бутылки, штофы, фаянсовую посуду (супницы, блюдца), игрушки, бытовые предметы», — говорится на сайте музея.
Масштабный пожар, который уничтожил половину Перми, произошел 14 сентября 1842 года. Огонь уничтожил тогда около 300 домов. Сгорели почти все здания между улицами Монастырской, Кунгурской (Комсомольский проспект), Екатерининской и Чердынской (Клименко).
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