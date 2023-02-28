В Екатеринбурге ТРЦ «Гринвич» отсудил деньги у детского магазина

28 февраля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Чаще всего «Гринвич» судится из-за арендной платы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управляющая компания «Итс-групп», которая является управляющей компанией торгового центр «Гринвич» в Екатеринбурге, отсудила 215,8 тысяч рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. Информация об этом появилась в картотеке областного Арбитражного суда. «Иск от ООО „Управляющая компания ‚Итс-групп‘“ к ООО „Фешн продакшн“ о взыскании 215 886 рублей удовлетворить полностью», — указано в решении суда. Оно было вынесено 22 февраля. Поводом для иска стало неисполнение договора детским магазином, который должен был съехать из помещения ТЦ 19 октября 2022 года, но передал его арендодателю только 24 октября. В результате Stilnyashka оказалась в долгу. Ранее URA.RU рассказывало, что управляющая компания «Гринвича» пыталось судиться с брендами, входящими в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Однако суд прекратил судебные разбирательства.

Управляющая компания «Итс-групп», которая является управляющей компанией торгового центр «Гринвич» в Екатеринбурге, отсудила 215,8 тысяч рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. Информация об этом появилась в картотеке областного Арбитражного суда. «Иск от ООО „Управляющая компания ‚Итс-групп‘“ к ООО „Фешн продакшн“ о взыскании 215 886 рублей удовлетворить полностью», — указано в решении суда. Оно было вынесено 22 февраля. Поводом для иска стало неисполнение договора детским магазином, который должен был съехать из помещения ТЦ 19 октября 2022 года, но передал его арендодателю только 24 октября. В результате Stilnyashka оказалась в долгу. Ранее URA.RU рассказывало, что управляющая компания «Гринвича» пыталось судиться с брендами, входящими в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Однако суд прекратил судебные разбирательства.