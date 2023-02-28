Свердловская компания в 33 раза увеличит парк, чтобы спасти рынок гидравлики РФ

Компания «ГипроНТ» делает компоненты для гидравлических машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «ГидроНТ» с цехом в поселке Прохладный (Свердловская область) планирует в 33 раза увеличить станочный парк, чтобы в большем количестве выпускать компоненты гидравлики для силовых машин. После ухода зарубежных поставщиков крановым заводам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса изделия «ГидроНТ» двойного назначения стало катастрофически не хватать. Об этом URA.RU рассказал заместитель гендиректора компании Алексей Матанцев.

«Когда началась спецоперация, по многим комплектующим, которые мы закупали за рубежом, возникли проблемы. Мы готовили переход на полный цикл производства, но не успели, поэтому сейчас активно наращиваем объемы производства. С восьми тысяч изделий в год надо подняться до 80 тысяч, чтобы закрыть потребности всех клиентов», — рассказывает Матанцев.

В компании делают компоненты гидравлики, из которых собирают спецтехнику. Например, бульдозеры, краны, комбайны. Также продукцию поставляют Министерству обороны РФ в рамках гособоронзаказа, так как она является продукцией двойного назначения.

«Сейчас мы рассматриваем меры господдержки как возможность ускориться и реализовать программу расширения производства не за 15 лет, а за пять, например. Нам необходимо увеличить станочный парк в 33 раза, чтобы закрыть потребности всех клиентов», — добавляет Матанцев.

Ранее в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) рассказывали, что 78% предприятий, входящих в СОСПП, в 2022 году воспользовались мерами господдержки. Из них 83,1% остались довольны результатами.