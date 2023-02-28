28 февраля 2023

Экс-солист «Бутырки» Ждамиров поздравит пермячек с 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Владимир Ждамиров споет в ресторане «Кама» Фото:

В Перми с концертом накануне Международного женского дня выступит легенда российского шансона Владимир Ждамиров. Бывший солист группы «Бутырка» написал в соцсетях, что праздник весны проведет в этом году среди пермяков.

«Международный женский день в этом году я отмечаю в Перми! Жду всех! Будем поздравлять наших прекрасных женщин с праздником Весны», — пишет Ждамиров.

Владимир Ждамиров 13 лет был в составе группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Его пермский концерт состоится 7 марта в ресторане «Кама».

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми с концертом накануне Международного женского дня выступит легенда российского шансона Владимир Ждамиров. Бывший солист группы «Бутырка» написал в соцсетях, что праздник весны проведет в этом году среди пермяков. «Международный женский день в этом году я отмечаю в Перми! Жду всех! Будем поздравлять наших прекрасных женщин с праздником Весны», — пишет Ждамиров. Владимир Ждамиров 13 лет был в составе группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Его пермский концерт состоится 7 марта в ресторане «Кама».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...