Экс-солист «Бутырки» Ждамиров поздравит пермячек с 8 Марта

01 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Владимир Ждамиров споет в ресторане «Кама» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Перми с концертом накануне Международного женского дня выступит легенда российского шансона Владимир Ждамиров. Бывший солист группы «Бутырка» написал в соцсетях, что праздник весны проведет в этом году среди пермяков. «Международный женский день в этом году я отмечаю в Перми! Жду всех! Будем поздравлять наших прекрасных женщин с праздником Весны», — пишет Ждамиров. Владимир Ждамиров 13 лет был в составе группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Его пермский концерт состоится 7 марта в ресторане «Кама».

В Перми с концертом накануне Международного женского дня выступит легенда российского шансона Владимир Ждамиров. Бывший солист группы «Бутырка» написал в соцсетях, что праздник весны проведет в этом году среди пермяков. «Международный женский день в этом году я отмечаю в Перми! Жду всех! Будем поздравлять наших прекрасных женщин с праздником Весны», — пишет Ждамиров. Владимир Ждамиров 13 лет был в составе группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Его пермский концерт состоится 7 марта в ресторане «Кама».