Экс-солист «Бутырки» Ждамиров поздравит пермячек с 8 Марта

Владимир Ждамиров споет в ресторане «Кама»
В Перми с концертом накануне Международного женского дня выступит легенда российского шансона Владимир Ждамиров. Бывший солист группы «Бутырка» написал в соцсетях, что праздник весны проведет в этом году среди пермяков.
«Международный женский день в этом году я отмечаю в Перми! Жду всех! Будем поздравлять наших прекрасных женщин с праздником Весны», — пишет Ждамиров.
Владимир Ждамиров 13 лет был в составе группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Его пермский концерт состоится 7 марта в ресторане «Кама».
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