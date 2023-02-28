Магнитогорских полицейских стянули к торговому комплексу, где ожидают появление «ЧВК Редан»

01 марта 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Подростки планировали встречу в ТРК «Континент» Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 марта полицейских стянули к ТРК «Континент». Как сообщили читатели URA.RU, стражи порядка оцепили местность из-за слухов и рейде «ЧВК Редан». «Полицейские проверяют паспорта у посетителей комплекса. Не достигших совершеннолетия впускают в здание только в присутствии родителей», — рассказали читатели. Информацию о сборе подростков правоохранители узнали из социальных сетей. Изначально члены общества собирались встретиться в 17:30, но потом время изменили на 15:00. Организация «ЧВК Редан» с шумом ворвалась в федеральную повестку. Подростки устраивали массовые драки в торговых центрах по всей стране. В Кремле движение назвали псевдосубкультурой и призвали пресекать незаконные действия его представителей. По поводу дальнейшей судьбы движения высказались сразу несколько челябинских депутатов Госдумы. Станислав Наумов назначил лидеру движения Сене Алмутову встречу, Олег Голиков, находящийся на фронте, посоветовал увлечь подростков чем-то другим, а Яна Лантратова отказалась давать оценку, пока не получит полных сведений о ситуации.

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 марта полицейских стянули к ТРК «Континент». Как сообщили читатели URA.RU, стражи порядка оцепили местность из-за слухов и рейде «ЧВК Редан». «Полицейские проверяют паспорта у посетителей комплекса. Не достигших совершеннолетия впускают в здание только в присутствии родителей», — рассказали читатели. Информацию о сборе подростков правоохранители узнали из социальных сетей. Изначально члены общества собирались встретиться в 17:30, но потом время изменили на 15:00. Организация «ЧВК Редан» с шумом ворвалась в федеральную повестку. Подростки устраивали массовые драки в торговых центрах по всей стране. В Кремле движение назвали псевдосубкультурой и призвали пресекать незаконные действия его представителей. По поводу дальнейшей судьбы движения высказались сразу несколько челябинских депутатов Госдумы. Станислав Наумов назначил лидеру движения Сене Алмутову встречу, Олег Голиков, находящийся на фронте, посоветовал увлечь подростков чем-то другим, а Яна Лантратова отказалась давать оценку, пока не получит полных сведений о ситуации.