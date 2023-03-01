Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов во время своей поездки в зону СВО встретился с земляками из танковой бригады и передал им посылки, которые подготовили специально для бойцов жители города. Об этом градоначальник написал в социальных сетях.
«Следующая остановка в районе города Старобельска. Здесь встретились с троичанами-танкистами. Сюда же приехали с передовой разведчики. Здесь бойцы не только из Троицка, но Троицкого и Октябрьского районов, а также из других муниципалитетов Челябинской области и иных субъектов РФ», — написал Виноградов на своей странице в «Вконтакте».
Глава города отметил, что бойцы живут в хороших условиях. Блиндажи хорошо оборудованы, продумано все до мелочей. Во время командировки Виноградов познакомился с командирами танкового и разведывательного подразделений.
Это не первая поездка Виноградова в зону проведения спецоперации. Ранее он привез для бойцов внедорожник. Также он передал военным необходимое снаряжение и вещи.
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