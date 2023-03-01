Челябинский мэр встретился с земляками-танкистами на передовой. Фото, видео

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Открытие памятника Александру Второму и фрески в реконструируемом храме Александра Невского на Алом поле. Челябинск, виноградов александр
Александр Виноградов привез землякам на фронт снаряжение и письма от детей Фото:
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Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов во время своей поездки в зону СВО встретился с земляками из танковой бригады и передал им посылки, которые подготовили специально для бойцов жители города. Об этом градоначальник написал в социальных сетях.

«Следующая остановка в районе города Старобельска. Здесь встретились с троичанами-танкистами. Сюда же приехали с передовой разведчики. Здесь бойцы не только из Троицка, но Троицкого и Октябрьского районов, а также из других муниципалитетов Челябинской области и иных субъектов РФ», — написал Виноградов на своей странице в «Вконтакте».

Глава города отметил, что бойцы живут в хороших условиях. Блиндажи хорошо оборудованы, продумано все до мелочей. Во время командировки Виноградов познакомился с командирами танкового и разведывательного подразделений.

Это не первая поездка Виноградова в зону проведения спецоперации. Ранее он привез для бойцов внедорожник. Также он передал военным необходимое снаряжение и вещи.

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Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов во время своей поездки в зону СВО встретился с земляками из танковой бригады и передал им посылки, которые подготовили специально для бойцов жители города. Об этом градоначальник написал в социальных сетях. «Следующая остановка в районе города Старобельска. Здесь встретились с троичанами-танкистами. Сюда же приехали с передовой разведчики. Здесь бойцы не только из Троицка, но Троицкого и Октябрьского районов, а также из других муниципалитетов Челябинской области и иных субъектов РФ», — написал Виноградов на своей странице в «Вконтакте». Глава города отметил, что бойцы живут в хороших условиях. Блиндажи хорошо оборудованы, продумано все до мелочей. Во время командировки Виноградов познакомился с командирами танкового и разведывательного подразделений. Это не первая поездка Виноградова в зону проведения спецоперации. Ранее он привез для бойцов внедорожник. Также он передал военным необходимое снаряжение и вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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