Челябинский мэр встретился с земляками-танкистами на передовой. Фото, видео

01 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов привез землякам на фронт снаряжение и письма от детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов во время своей поездки в зону СВО встретился с земляками из танковой бригады и передал им посылки, которые подготовили специально для бойцов жители города. Об этом градоначальник написал в социальных сетях. «Следующая остановка в районе города Старобельска. Здесь встретились с троичанами-танкистами. Сюда же приехали с передовой разведчики. Здесь бойцы не только из Троицка, но Троицкого и Октябрьского районов, а также из других муниципалитетов Челябинской области и иных субъектов РФ», — написал Виноградов на своей странице в «Вконтакте». Глава города отметил, что бойцы живут в хороших условиях. Блиндажи хорошо оборудованы, продумано все до мелочей. Во время командировки Виноградов познакомился с командирами танкового и разведывательного подразделений. Это не первая поездка Виноградова в зону проведения спецоперации. Ранее он привез для бойцов внедорожник. Также он передал военным необходимое снаряжение и вещи. Военные получили письма от родных Подразделениями передали гуманитарную помощь

Глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов во время своей поездки в зону СВО встретился с земляками из танковой бригады и передал им посылки, которые подготовили специально для бойцов жители города. Об этом градоначальник написал в социальных сетях. «Следующая остановка в районе города Старобельска. Здесь встретились с троичанами-танкистами. Сюда же приехали с передовой разведчики. Здесь бойцы не только из Троицка, но Троицкого и Октябрьского районов, а также из других муниципалитетов Челябинской области и иных субъектов РФ», — написал Виноградов на своей странице в «Вконтакте». Глава города отметил, что бойцы живут в хороших условиях. Блиндажи хорошо оборудованы, продумано все до мелочей. Во время командировки Виноградов познакомился с командирами танкового и разведывательного подразделений. Это не первая поездка Виноградова в зону проведения спецоперации. Ранее он привез для бойцов внедорожник. Также он передал военным необходимое снаряжение и вещи.