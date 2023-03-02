Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров и Энтони Блинкен встретились на саммите G20 Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились на заседании Совета глав МИД стран G20 в Индии. Это их первая личная встреча с начала спецоперации.

Заседание Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки» проходит в столице Индии Дели. Видео с заседания приводит французское агентство AFP на своем youtube-канале.

На прошлом саммите G20 Энтони Блинкен отказался от совместного фото, на котором бы присутствовал Сергей Лавров. Американские СМИ сообщали, что Блинкен собирается избегать появления на фотографиях с Лавровым. Министр иностранных дел России прокомментировал такое поведение американского коллеги: он заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились на заседании Совета глав МИД стран G20 в Индии. Это их первая личная встреча с начала спецоперации. Заседание Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки» проходит в столице Индии Дели. Видео с заседания приводит французское агентство AFP на своем youtube-канале. На прошлом саммите G20 Энтони Блинкен отказался от совместного фото, на котором бы присутствовал Сергей Лавров. Американские СМИ сообщали, что Блинкен собирается избегать появления на фотографиях с Лавровым. Министр иностранных дел России прокомментировал такое поведение американского коллеги: он заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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