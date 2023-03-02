Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились на заседании Совета глав МИД стран G20 в Индии. Это их первая личная встреча с начала спецоперации.
Заседание Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки» проходит в столице Индии Дели. Видео с заседания
На прошлом саммите G20 Энтони Блинкен отказался от совместного фото, на котором бы присутствовал Сергей Лавров. Американские СМИ сообщали, что Блинкен собирается избегать появления на фотографиях с Лавровым. Министр иностранных дел России прокомментировал такое поведение американского коллеги: он заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться.
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