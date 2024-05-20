Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сдаваться в плен российским военным на донецком направлении, но их командованием запрещает это делать. Об этом сообщают солдаты из группировки "Юг".
"На линии боевого соприкосновения донецкого направления солдаты ВСУ устали и готовы сдаться в плен, но командование не даёт им это сделать", — рассказал журналистам РИА Новости военнослужащий штурмового отряда первого армейского корпуса группировки войск "Юг". Боец также подчеркнул, что перед его подразделением стоит задача по захвату опорных пунктов ВСУ на данном фронтовом участке, с чем они успешно справляются.
В Харьковской области, где российские солдаты проводят активное наступление, украинские военные также сдаются в плен. В частности, сообщалось о пленных в ходе освобождения поселка Стрелечье.
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