Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО после атаки на Брянскую область

Песков отказался комментировать изменение статуса СВО из-за ЧП в Брянской области
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область сейчас не стоит в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Не знаю, не могу сказать», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос об изменении статуса СВО в связи с ситуацией в Брянской области.
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