Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО после атаки на Брянскую область

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков отказался комментировать изменение статуса СВО из-за ЧП в Брянской области Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область сейчас не стоит в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Не знаю, не могу сказать», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос об изменении статуса СВО в связи с ситуацией в Брянской области.

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Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область сейчас не стоит в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не знаю, не могу сказать», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос об изменении статуса СВО в связи с ситуацией в Брянской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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