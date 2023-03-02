Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО после атаки на Брянскую область

02 марта 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Песков отказался комментировать изменение статуса СВО из-за ЧП в Брянской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область сейчас не стоит в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не знаю, не могу сказать», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос об изменении статуса СВО в связи с ситуацией в Брянской области.

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область сейчас не стоит в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не знаю, не могу сказать», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос об изменении статуса СВО в связи с ситуацией в Брянской области.