Как получить надбавку к пенсии без регистрации на «Госуслугах»

Пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах» для получения надбавок к пенсии. Об это сказано в определении судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ по гражданским делам.
«Ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг», — передает содержание определения РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, подавшая заявление на бумаге о региональной социальной доплате, столкнулась с отказом, поскольку по правилам заявления нужно подавать только в электронной форме.
Суд поддержал пенсионерку, отметив, что формальный подход органов власти игнорирует жизненные обстоятельства граждан. Верховный суд подчеркнул, что нет законодательных обязательств для регистрации на «Госуслугах», и призвал к более дифференцированному подходу в вопросах социальной поддержки. Дело отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.