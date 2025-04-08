Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки способствует замедлению инфляции в России. Кроме того, она отметила, что повышенный уровень ключевой ставки не будет поддерживаться на постоянной основе. О чем еще рассказала Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме 8 апреля — в материале URA.RU.
Инфляция и ключевая ставка
Банк России рассчитывает, что ключевая ставка не останется на повышенном уровне навсегда, однако она будет оставаться в таком значении в течение длительного времени. Кроме того, глава ЦБ заявила, что, если бы регулятор не поднял ключевую ставку до 16%, последствия инфляции для бизнеса и граждан были бы гораздо серьезнее.
По словам Набиуллиной, уже видны первые результаты ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция продолжает снижаться. Однако Банк России обеспокоен тем, что инфляция в стране уже четыре года превышает целевой показатель. Набиуллина отметила, что в этот период экономика столкнулась с рядом шоков. Она напомнила, что в 2017–2019 годах низкая инфляция способствовала развитию ипотеки и доступным долгосрочным кредитам.
Возвращение иностранных компаний в Россию
ЦБ пока не получал запросов от иностранных финансовых компаний о возвращении в Россию. Набиуллина отметила, что никакой конкретики по этому вопросу не было направлено.
Состояние российской экономики
ЦБ отмечает усиление мировых тарифных войн и исследует пути их воздействия на экономику страны. Основным фактором, влияющим на российскую экономику, является возможное колебание цен на нефть, отмечает Набиуллина. Кроме того, прогнозируется, что в 2025 году уровень инвестиций в экономику России останется примерно на том же высоком уровне, что и в предыдущем году.
Замороженные западные активы
Западные активы, замороженные в России в ответ на санкции, не должны быть разблокированы без наличия веских оснований, считает Набиуллина. Важно сохранять осторожность до тех пор, пока не появятся убедительные причины для разморозки.
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