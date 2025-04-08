Как россиян спасла высокая ключевая ставка и когда инфляция придет в норму: о чем рассказала Набиуллина в ГД

Набиуллина назвала долгим период высокой ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия инфляции были бы сильнее, если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, отмечает Набиуллина
Последствия инфляции были бы сильнее, если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, отмечает Набиуллина Фото:

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки способствует замедлению инфляции в России. Кроме того, она отметила, что повышенный уровень ключевой ставки не будет поддерживаться на постоянной основе. О чем еще рассказала Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме 8 апреля — в материале URA.RU. 

Инфляция и ключевая ставка

Банк России рассчитывает, что ключевая ставка не останется на повышенном уровне навсегда, однако она будет оставаться в таком значении в течение длительного времени. Кроме того, глава ЦБ заявила, что, если бы регулятор не поднял ключевую ставку до 16%, последствия инфляции для бизнеса и граждан были бы гораздо серьезнее.

По словам Набиуллиной, уже видны первые результаты ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция продолжает снижаться. Однако Банк России обеспокоен тем, что инфляция в стране уже четыре года превышает целевой показатель. Набиуллина отметила, что в этот период экономика столкнулась с рядом шоков. Она напомнила, что в 2017–2019 годах низкая инфляция способствовала развитию ипотеки и доступным долгосрочным кредитам.

Возвращение иностранных компаний в Россию

ЦБ пока не получал запросов от иностранных финансовых компаний о возвращении в Россию. Набиуллина отметила, что никакой конкретики по этому вопросу не было направлено. 

Состояние российской экономики

ЦБ отмечает усиление мировых тарифных войн и исследует пути их воздействия на экономику страны. Основным фактором, влияющим на российскую экономику, является возможное колебание цен на нефть, отмечает Набиуллина. Кроме того, прогнозируется, что в 2025 году уровень инвестиций в экономику России останется примерно на том же высоком уровне, что и в предыдущем году.

Замороженные западные активы 

Западные активы, замороженные в России в ответ на санкции, не должны быть разблокированы без наличия веских оснований, считает Набиуллина. Важно сохранять осторожность до тех пор, пока не появятся убедительные причины для разморозки.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки способствует замедлению инфляции в России. Кроме того, она отметила, что повышенный уровень ключевой ставки не будет поддерживаться на постоянной основе. О чем еще рассказала Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме 8 апреля — в материале URA.RU.  Инфляция и ключевая ставка Банк России рассчитывает, что ключевая ставка не останется на повышенном уровне навсегда, однако она будет оставаться в таком значении в течение длительного времени. Кроме того, глава ЦБ заявила, что, если бы регулятор не поднял ключевую ставку до 16%, последствия инфляции для бизнеса и граждан были бы гораздо серьезнее. По словам Набиуллиной, уже видны первые результаты ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция продолжает снижаться. Однако Банк России обеспокоен тем, что инфляция в стране уже четыре года превышает целевой показатель. Набиуллина отметила, что в этот период экономика столкнулась с рядом шоков. Она напомнила, что в 2017–2019 годах низкая инфляция способствовала развитию ипотеки и доступным долгосрочным кредитам. Возвращение иностранных компаний в Россию ЦБ пока не получал запросов от иностранных финансовых компаний о возвращении в Россию. Набиуллина отметила, что никакой конкретики по этому вопросу не было направлено.  Состояние российской экономики ЦБ отмечает усиление мировых тарифных войн и исследует пути их воздействия на экономику страны. Основным фактором, влияющим на российскую экономику, является возможное колебание цен на нефть, отмечает Набиуллина. Кроме того, прогнозируется, что в 2025 году уровень инвестиций в экономику России останется примерно на том же высоком уровне, что и в предыдущем году. Замороженные западные активы  Западные активы, замороженные в России в ответ на санкции, не должны быть разблокированы без наличия веских оснований, считает Набиуллина. Важно сохранять осторожность до тех пор, пока не появятся убедительные причины для разморозки.
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