В Венесуэле объявили режим ЧС

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Мадуро подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении
Мадуро подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении Фото:
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 апреля подписал указ о введении в стране 60-дневного режима экономического чрезвычайного положения. Мера призвана стабилизировать экономику на фоне глобальных вызовов. Об этом заявил глава Венесуэлы в телеобращении, которое транслировало правительство страны.

«Я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики. Он позволит нам защитить все производственные секторы, обеспечить устойчивость и восстановление экономики», — заявил Мадуро в телеобращении.

Документ направлен вице-президенту для ратификации в парламенте. Согласно тексту указа, правительство намерено консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции. 

Ранее URA.RU анонсировало, что Мадуро во вторник объявит о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, объявленную Соединенными Штатами. По словам главы Венесуэлы, политика США привела к обвалу финансовых рынков, от которого пострадали многие страны, включая саму Америку.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 апреля подписал указ о введении в стране 60-дневного режима экономического чрезвычайного положения. Мера призвана стабилизировать экономику на фоне глобальных вызовов. Об этом заявил глава Венесуэлы в телеобращении, которое транслировало правительство страны. «Я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики. Он позволит нам защитить все производственные секторы, обеспечить устойчивость и восстановление экономики», — заявил Мадуро в телеобращении. Документ направлен вице-президенту для ратификации в парламенте. Согласно тексту указа, правительство намерено консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.  Ранее URA.RU анонсировало, что Мадуро во вторник объявит о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, объявленную Соединенными Штатами. По словам главы Венесуэлы, политика США привела к обвалу финансовых рынков, от которого пострадали многие страны, включая саму Америку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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