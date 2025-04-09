В Венесуэле объявили режим ЧС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 апреля подписал указ о введении в стране 60-дневного режима экономического чрезвычайного положения. Мера призвана стабилизировать экономику на фоне глобальных вызовов. Об этом заявил глава Венесуэлы в телеобращении, которое транслировало правительство страны.
«Я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики. Он позволит нам защитить все производственные секторы, обеспечить устойчивость и восстановление экономики», — заявил Мадуро в телеобращении.
Документ направлен вице-президенту для ратификации в парламенте. Согласно тексту указа, правительство намерено консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.
Ранее URA.RU анонсировало, что Мадуро во вторник объявит о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, объявленную Соединенными Штатами. По словам главы Венесуэлы, политика США привела к обвалу финансовых рынков, от которого пострадали многие страны, включая саму Америку.
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