Трамп рассказал об уникальной способности Байдена

Трамп: Байден мог спать на пляже и пускать слюну
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Байден - бывший президент США, обладал уникальными навыками
Байден - бывший президент США, обладал уникальными навыками Фото:

Бывший президент США Джо Байден обладал уникальной способностью — спать на пляже и пускать слюну. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.  

«У Джо была одна способность, которой у меня нет: он мог сидеть на пляже в присутствии фотографов и заснуть. Он поворачивался, изо рта капала слюна», — сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. Трансляция его выступления ведется на Fox News. По его словам, он бы не смог заснуть в таких обстоятельствах.

Ранее Трамп уже публично высмеивал Байдена, в частности, разместив в социальной сети мем, который подвергал сомнению подлинность подписей Байдена. Таким образом, новый президент намекал на то, что за решениями в стране стояли другие люди.

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Бывший президент США Джо Байден обладал уникальной способностью — спать на пляже и пускать слюну. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.   «У Джо была одна способность, которой у меня нет: он мог сидеть на пляже в присутствии фотографов и заснуть. Он поворачивался, изо рта капала слюна», — сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. Трансляция его выступления ведется на Fox News. По его словам, он бы не смог заснуть в таких обстоятельствах. Ранее Трамп уже публично высмеивал Байдена, в частности, разместив в социальной сети мем, который подвергал сомнению подлинность подписей Байдена. Таким образом, новый президент намекал на то, что за решениями в стране стояли другие люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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