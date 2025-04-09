В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Дроны атаковали Северную Осетию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Северной Осетии введен режим опасности атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В республике введен режим беспилотной опасности», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что в регионе работает оперштаб, и призвал доверять только проверенной информации.
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