Какие продукты подорожают перед Пасхой

В преддверии Пасхи ожидается увеличение цен на такие продукты, как яйца, творог, мука и сахар. По данным экспертов, редполагается, что прирост стоимости этих товаров составит от 5 до 10%.
«Перед Пасхой традиционно подорожают яйца, творог, мука и сахар», — сообщает aif.ru со ссылкой на экспертов. Так, президент консалтингового агентства «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев подчеркивает, что контроль за изменением цен полностью лежит на операторах розничной торговли. Он также добавляет, что стоимость яиц будет варьироваться в рамках обычных годовых колебаний, связанных с Пасхой.
Как отмечает доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев, в преддверии праздника торговые сети активно закупают яйца с белой скорлупой, которые предпочитаются потребителями. Объяснение этому просто — такие яйца удобнее использовать для окрашивания, так как их естественный цвет не влияет на цветовой результат. Давлеев также считает, что окраска скорлупы яиц не оказывает значительного влияния на их стоимость. Основные факторы, влияющие на цену — это размер и цвет желтка. «Покупатели обращают внимание на размер яиц (категории СВ, СО, С1, С2) и оттенок желтка, который может быть как ярко-оранжевым, так и светло-желтым. Большие яйца и яйца с более насыщенным цветом желтка обычно продаются по более высокой цене», — поясняет эксперт.
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