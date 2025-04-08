08 апреля 2025

Трамп рассказал, сколько США зарабатывают благодаря тарифам

Трамп: США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что тарифы играют за США
Трамп заявил, что тарифы играют за США Фото:

США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп

«Америка очень скоро снова станет очень богатой», — сказал Трамп. Трансляция ведется на Fox News. 

Планы администрации Трампа по увеличению доходной части бюджета США включают введение новых импортных пошлин, что, как заявляет президент, уже принесло стране 2 миллиарда долларов в день. Эти меры предпринимаются на фоне одобрения рекордного оборонного бюджета в размере 1 триллион долларов.

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США зарабатывают 2 млрд долларов в день благодаря тарифам. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.  «Америка очень скоро снова станет очень богатой», — сказал Трамп. Трансляция ведется на Fox News.  Планы администрации Трампа по увеличению доходной части бюджета США включают введение новых импортных пошлин, что, как заявляет президент, уже принесло стране 2 миллиарда долларов в день. Эти меры предпринимаются на фоне одобрения рекордного оборонного бюджета в размере 1 триллион долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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