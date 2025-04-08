Из цен в магазинах уберут переплату за электричество

Российские производители не будут включать в цены товаров переплату за электричество. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по развитию энергетики 8 апреля назвал вызовом перекрестное субсидирование, когда предприятия дотируют низкие тарифы для населения и повышают стоимость своей продукции. Сейчас цены на электричество для бизнеса в России невысокие по мировым меркам, но нужно строить новые электростанции и сети так, чтобы это не обошлось слишком дорого, говорят эксперты URA.RU.
«В конце декабря прошлого года утвердили генеральную схему размещения объектов электроэнергии на ближайшие годы. Согласно ей общий объем вводимого генерирующего оборудования будет в два раза перекрывать выбывающие из эксплуатации электростанции, а суммарная мощность энергосистемы страны вырастет на 15%», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Основой развития сферы станет энергетическая стратегия. Она будет учитывать влияние на трансформацию отрасли тех процессов, которые происходят в экономике, отметил премьер. Эту задачу облегчает уже достигнутая технологическая независимость от иностранных поставщиков. В сетевом хозяйстве она уже почти стопроцентная.
Знаковым событием этого года Мишустин назвал запуск генерации в ряде регионов Дальнего Востока и Севера. Надежность электроснабжения на этих территориях выросла. Вместе с тем в электроэнергетике существует немало вызовов.
«Некоторые из них носят системный характер, связанный с устареванием оборудования, износом передающих сетей. И перекрестным субсидированием, когда за счет повышенных тарифов для промышленности дотируется цена киловатт-часа для остальных потребителей, что приводит к завышению стоимости товаров», — акцентировал внимание премьер.
Другие вызовы появляются из-за положительной динамики в экономике. Спрос на электричество в последние пять лет растет опережающими темпами, добавил Мишустин.
«С одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции и в целом. С другой — расширяются энергоемкие секторы, такие как электротранспорт, центры обработки данных, использование искусственного интеллекта. Продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств», — сказал глава правительства.
Властям предстоит определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы удовлетворить спрос, как предприятий, так и домохозяйств на много лет вперед. Сейчас цена киловатт-часа в РФ одна из самых низких в мире, и нужно сохранить это преимущество, резюмировал Мишустин.
В мире есть два подхода к определению тарифов на электроэнергию — более либерализованный, как в Европе, и опирающийся на госрегулирование. Россия как социально ориентированное государство идет по второму пути, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
«В России тарифы определяет система госорганов, включая Федеральную антимонопольную службу. В ЕС рынок в этом отношении более свободен. Если пойти этим путем, перекрестного субсидирования не будет, но появятся другие риски — в зависимости от ситуации на рынке тариф может резко вырасти. У нас этого не происходит», — объясняет эксперт.
Вопрос перекрестного субсидирования обсуждается давно и до сих пор не решен, отмечает руководитель информационно-аналитического центра «Новая энергетика», кандидат экономических наук Владимир Сидорович. Сейчас финансовая нагрузка на предприятия по оплате электричества приемлемая, и задача властей — не допускать ее роста в будущем, говорит он.
«В России, даже несмотря на эту социальную нагрузку на бизнес, тарифы для предприятий по мировым меркам достаточно низкие. Сложность в том, что нужно модернизировать электростанции, сети, а инвестиции в них будут возвращать повышением тарифов, в первую очередь для организаций. Поэтому власти стремятся снизить зависимость от импорта, чтобы строительство новых электростанций, замена турбин, двигателей обходились не так дорого», — заключил Сидорович.
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