08 апреля 2025

Бывшие зэки смогут работать на курортах Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие осужденные будут работать в отелях и на пляжах
Турецкие осужденные будут работать в отелях и на пляжах Фото:

Генеральная прокуратура Антальи заключила договор о сотрудничестве с представителями туристической отрасли, который позволит бывшим заключенным и условно осужденным получить работу в гостиницах и на курортах. Об этом стало известно из сообщения агентства DHA. 

«Основная цель инициативы — помочь бывшим осужденным и лицам на испытательном сроке вернуться к нормальной жизни через трудоустройство, где они смогут одновременно приобретать профессиональные навыки. Соглашение было официально оформлено с участием генпрокурора Антальи Якупа Кахведжи, представителей пенитенциарной системы и туристического бизнеса», — отмечает информационное агентство DHA.

Генпрокурор Кахведжи подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют более широкую миссию системы правосудия, которая заключается не только в наказании, но и в возвращении людей в общество. Он выразил признательность туристическим компаниям за проявленную социальную ответственность.

Туроператоры ранее продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники. Среди лидеров по продажам они выделяют Турцию. На предстоящие майские праздники приходятся всего 5% продаж от летнего сезона, пишет «Национальная служба новостей»

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Генеральная прокуратура Антальи заключила договор о сотрудничестве с представителями туристической отрасли, который позволит бывшим заключенным и условно осужденным получить работу в гостиницах и на курортах. Об этом стало известно из сообщения агентства DHA.  «Основная цель инициативы — помочь бывшим осужденным и лицам на испытательном сроке вернуться к нормальной жизни через трудоустройство, где они смогут одновременно приобретать профессиональные навыки. Соглашение было официально оформлено с участием генпрокурора Антальи Якупа Кахведжи, представителей пенитенциарной системы и туристического бизнеса», — отмечает информационное агентство DHA. Генпрокурор Кахведжи подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют более широкую миссию системы правосудия, которая заключается не только в наказании, но и в возвращении людей в общество. Он выразил признательность туристическим компаниям за проявленную социальную ответственность. Туроператоры ранее продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники. Среди лидеров по продажам они выделяют Турцию. На предстоящие майские праздники приходятся всего 5% продаж от летнего сезона, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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