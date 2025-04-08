Бывшие зэки смогут работать на курортах Турции

Генеральная прокуратура Антальи заключила договор о сотрудничестве с представителями туристической отрасли, который позволит бывшим заключенным и условно осужденным получить работу в гостиницах и на курортах. Об этом стало известно из сообщения агентства DHA.
«Основная цель инициативы — помочь бывшим осужденным и лицам на испытательном сроке вернуться к нормальной жизни через трудоустройство, где они смогут одновременно приобретать профессиональные навыки. Соглашение было официально оформлено с участием генпрокурора Антальи Якупа Кахведжи, представителей пенитенциарной системы и туристического бизнеса», — отмечает информационное агентство DHA.
Генпрокурор Кахведжи подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют более широкую миссию системы правосудия, которая заключается не только в наказании, но и в возвращении людей в общество. Он выразил признательность туристическим компаниям за проявленную социальную ответственность.
Туроператоры ранее продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники. Среди лидеров по продажам они выделяют Турцию. На предстоящие майские праздники приходятся всего 5% продаж от летнего сезона, пишет «Национальная служба новостей».
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